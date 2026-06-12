Globalna awaria Facebooka. Infrastruktura kilku aplikacji przestała działać
Facebook na co najmniej godzinę przestał działać. Razem z nim awarii uległa powiązana infrastruktura Messengera i Instagrama. Problem miał charakter globalny. Liczba zgłoszeń wyniosła kilkadziesiąt tysięcy. Choć usługi zostały stopniowo przywrócone, niektórzy nadal mogą mieć trudności z logowaniem.
Jak zauważa "The Independent", użytkownicy byli automatycznie wylogowywani i nie mogli się ponownie zalogować. Na ekranach pojawił się komunikat o "wystąpieniu nieoczekiwanego błędu".
Facebook i Messenger przestały działać. Awaria także Instagrama
Serwis Downdetector, służący do informowania przez użytkowników o awariach, wskazywał, że problemy wystąpiły kilkanaście minut po godzinie 15. O godz. 16 liczba zgłoszeń awarii Messengera wyniosła ponad 41 tysięcy, a w przypadku Facebooka ponad 16 tysięcy.
Na głównej stronie Facebooka pojawił się komunikat: "Coś poszło nie tak" oraz że "firma pracuje nad tym, by wyeliminować błąd najszybciej, jak to możliwe".
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Meta (wydawca Facebooka) nie informował o postępie prac na bieżąco, wobec czego nie pojawiły się w tej sprawie szczegółowe komunikaty ze strony korporacji. Niecałe pół godziny po godz. 16 platformy zaczęły działać normalnie.
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