Globalna awaria Facebooka. Infrastruktura kilku aplikacji przestała działać

Jak zauważa "The Independent", użytkownicy byli automatycznie wylogowywani i nie mogli się ponownie zalogować. Na ekranach pojawił się komunikat o "wystąpieniu nieoczekiwanego błędu".

Facebook i Messenger przestały działać. Awaria także Instagrama

Serwis Downdetector, służący do informowania przez użytkowników o awariach, wskazywał, że problemy wystąpiły kilkanaście minut po godzinie 15. O godz. 16 liczba zgłoszeń awarii Messengera wyniosła ponad 41 tysięcy, a w przypadku Facebooka ponad 16 tysięcy.

Na głównej stronie Facebooka pojawił się komunikat: "Coś poszło nie tak" oraz że "firma pracuje nad tym, by wyeliminować błąd najszybciej, jak to możliwe".

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Meta (wydawca Facebooka) nie informował o postępie prac na bieżąco, wobec czego nie pojawiły się w tej sprawie szczegółowe komunikaty ze strony korporacji. Niecałe pół godziny po godz. 16 platformy zaczęły działać normalnie.

Problemy z logowaniem do Facebooka. Ile osób z niego korzysta?

Problemy z Facebookiem i jego pokrewnymi platformami skutkują swoistym czasowym chaosem w internecie. Dla wielu użytkowników media społecznościowe stały się jednym z najważniejszym środków komunikacji.

Według platformy analitycznej DemandSage Facebook znajduje się w pierwszej trójce najczęściej używanych platform społecznościowych z ponad trzema miliardami aktywnych użytkowników miesięcznie.

mjo / polsatnews.pl