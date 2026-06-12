O fałszywym duchownym poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi. W mediach społecznościowych pojawił się komunikat oraz nagranie z akcji przeprowadzonej m.in. przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Postawie.

Jak przekazano, w ręce mundurowych trafił 52-letni obywatel Litwy. Mężczyzna przyjechał na Białoruś, kupił dom w jednej ze wsi w obwodzie postawskim, gdzie zorganizował nielegalną świątynię.

Białoruś. Fikcyjny ksiądz w rękach służb

52-latek za pomocą komunikatora wzywał mieszkańców do udziału w nabożeństwach staroobrzędowców.

Staroobrzędowcy, nazywani też starowiercami to wyznanie powstałe w skutek rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym po reformach liturgicznych patriarchy Nikona z lat 1652-1656.

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Fikcyjny duchowny gromadził wiernych na nabożeństwach w trakcie których ochoczo zbierał datki na rozwój parafii. Jak się okazało Litwin nie ukończył seminarium duchownego, nie miał żadnych uprawnień do swojej działalności. Nie otrzymał także wymaganych przez białoruskie władze pozwoleń na organizowanie masowych wydarzeń religijnych.

W komunikacie białoruskiego MSW stwierdzono, że za zarzucane mu czyny grozi natychmiastowa deportacja.

"Białoruś jest otwarta na zagranicznych gości. Jednocześnie wszelkie naruszenia prawa nie pozostaną niezauważone przez organy ścigania. Prace w tym zakresie będą kontynuowane" - napisano.