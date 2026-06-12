Piloci polskich F-35 wykonają w piątek uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach "Powitania z Polską". Ok. godz. 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. Następnie ok. godz. 10:10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.

Trasę zakończy przelot nad Krakowem - około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Orientacyjny plan przelotu opublikowano w mediach społecznościowych MON.

✈️ Przelot F-35 „Husarz" nad Polską – jutro, 12 czerwca 2026 r.



W piątek piloci Sił Powietrznych 🇵🇱 wykonają uroczyste przeloty nad trzema polskimi miastami w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską":

📍 Gdańsk – Westerplatte | ok. 9:45

📍 Warszawa – wzdłuż Wisły na wysokości… pic.twitter.com/uXSpFMgOEJ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 11, 2026

Przelot jest elementem uroczystości przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W ceremonii organizowanej w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, nowym domu "Husarzy", wezmą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Łasku zawita też podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno. Zaproszenie otrzymał także m.in. były szef MON Mariusz Błaszczak, który w 2020 roku podpisywał kontrakt na samoloty.

F-35 w Polsce. Pierwsze sztuki przybyły do kraju

22 maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji – całość dostaw maszyn ma się zakończyć w 2029 r.

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Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO.

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie maszyn, które mają być znane pod nazwą "Husarz". Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 r. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku.

Nowe samoloty w Siłach Zbrojnych RP

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Przez wojskowych określane są jako technologiczna rewolucja dla polskiego wojska. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujące.