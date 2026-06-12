"Prezydent Trump rozmawiał dziś wieczorem z premierem Netanjahu w sprawie powstającego porozumienia z Iranem" - poinformowała w czwartek wieczorem kancelaria premiera Izraela.

"Mimo że Izrael nie jest stroną tego porozumienia, premier wyraził uznanie dla zobowiązania prezydenta Trumpa, że ostateczne porozumienie zawarte po zakończeniu negocjacji, będzie obejmowało usunięcie wzbogaconego uranu, likwidację infrastruktury jego wzbogacania, ograniczenie produkcji rakiet oraz zaprzestanie wspierania przez Iran dla terrorystycznych grup działających w regionie" - podkreślono w komunikacie.

Trump ogłasza porozumienie z Iranem

Wcześniej w czwartek wieczorem prezydent USA poinformował, że osiągnął z władzami Iranu "znakomite" porozumienie w sprawie wojny.

Trump przekazał też, że odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane, a finalizacja umowy "może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni".

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Według Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei. Prezydent USA zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

We wpisie na platformie społecznościowej prezydent USA przekazał też, że umowę zatwierdziły inne kraje regionu, w tym Izrael, Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Trump przekazał też, że zgodnie z porozumieniem ramowym Iran "nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej". W ocenie prezydenta USA ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia umowy.

Teheran zaprzecza. "Nie podjęliśmy jeszcze decyzji"

W reakcji na wpis Trumpa rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei poinformował, że władze w Teheranie "nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA".

Jak przekazała, cytowana przez Reutersa, irańska agencja IRNA, Baghei zaprzeczył, by podpisanie umowy było kwestią najbliższych dni.

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Rzecznik irańskiego MSZ potwierdził natomiast, że "znaczna część tekstu porozumienia jest już uzgodniona". Baghei miał zarazem zastrzec, że USA "wielokrotnie zmieniały swoje stanowisko w trakcie negocjacji".

Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego. Formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni. Równolegle Izrael prowadzi zbrojną operację w południowym Libanie wymierzoną w popierane przez Iran i finansowane przez ten kraj ugrupowanie Hezbollah.