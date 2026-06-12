Nowe maksymalne ceny paliw. Kierowcy zapłacą więcej

Biznes

W najbliższy weekend kierowcy na stacjach benzynowych zapłacą więcej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58, a diesla - 6,40 - napisano w piątkowym komunikacie Ministerstwa Energii. Ceny obowiązują od soboty do poniedziałku włącznie.

Polsat News
Ministerstwo Energii podało nowe ceny paliw na weekend

W piątek na stacjach paliw zapłacimy mniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a diesla - 6,37 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

 

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

 

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Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

 

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny paliw na weekend. Ministerstwo Energii podało nowe kwoty

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

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Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

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Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl
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