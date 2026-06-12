Zastępca szefa Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi w rozmowie z ukraińską telewizją Kanał 24 odniósł się do tematu potencjalnego zaangażowania białoruskich wojsk w wojnę w Ukrainie.

Paweł Łatuszka zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach Łukaszenka i jego ministrowie starają się znacząco zwiększyć osobowy potencjał militarny armii. Do Białorusi ściągani są obcokrajowcy m.in. ochotnicy z Rosji, którzy włączani są do nowych jednostek.

Białoruś. Nowe oddziały do tłumienia protestów

Białoruski opozycjonista poinformował, że reżim utworzył 13 oddziałów sił specjalnych, które ulokowane zostały w największych miastach. Uzbrojone są w transportery opancerzone i broń przeciwpancerną.

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Głównym zadaniem jednostek ma być tłumienie protestów, które mogą wybuchnąć po bezpośrednim zaangażowaniu Białorusi w wojnę w Ukrainie. Jednocześnie Łatuszka przypomniał, że według badań sondażowych 80 proc. Białorusinów sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

- Łukaszenka wycinągnął z tego (protestów z 2020 r.) lekcję. Jeśli po przystąpieniu Białorusi do wojny wybuchną protesty, znów będzie liczył na Rosjan z wojsk wewnętrznych jako na tych, którzy bez wahania będą tłumić obywateli - tłumaczył Paweł Łatuszka.