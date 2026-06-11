Zniknęła prezes banku centralnego Rosji. Fala spekulacji narasta

Szefowa rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina nie pojawiła się w środę na spotkaniu z Władimirem Putinem, podczas którego omawiana była inflacja i stopy procentowe, a są to obszary jej głównej odpowiedzialności. Absencja spotęgowała spekulacje dotyczące jednej z najważniejszych urzędniczek w Rosji.

Domysły dotyczące jej osoby trwają od ponad tygodnia. Zaczęło się od nagłego wykreślania jej nazwiska z listy uczestników Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu (SPIEF). Wtedy spekulowano, że powodem nieobecności mogła być niechęć angażowania się w dyskusje na temat polityki banku, albo zamiar wzięcia udziału w pogrzebie swojego doradcy.

Jak się później okazało, nie pojawiła się na uroczystościach. Nabiullina była nieobecna także podczas wtorkowej konferencji Narodowego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Papierów Wartościowych (NAUFOR). Absencja na tak ważnych wydarzeniach z każdym dniem coraz bardziej podsyca domysły dotyczące jej przyszłości.

Elwira Nabiullina zniknęła. Kreml: Nie powinno to być powodem teorii spiskowych

Biuro prasowe Banku Centralnego Rosji poinformowało, że prezes była nieobecna z powodów zdrowotnych i dostarczyła zwolnienie lekarskie. Głos w sprawie zabrał też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który po wspomnianym spotkaniu z udziałem Putina powiedział, że Nabiullina cały czas jest chora. - Ludzie czasem chorują, nic nadzwyczajnego. Nie powinno to być powodem do teorii spiskowych - uznał.

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Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących stanu jej zdrowia, ani dolegliwości z jakimi miałby się zmagać. Portal Meduza zwraca uwagę, że kolejne ważne dla Nabiulliny spotkania zaplanowane są na początku lipca. Serwis zwrócił się do banku centralnego z zapytaniem w tej sprawie, ale do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

Rezygnacja czy czwarta kadencja? "Cieszy się pełnym zaufaniem Putina"

Zniknięcie Nabiulliny łączone jest z możliwą rezygnacją z funkcji, chociaż jej trzecia kadencja wygaśnie dopiero za rok. Według "The Bell" lista jej ewentualnych następców nie jest długa, bo zawiera trzy nazwiska. Znajdują się na niej ekonomista i zastępca szefa kancelarii administracji prezydenta Maksim Orieszkin, prezes Promsvyazbank Piotr Fradkow oraz prezes VTB Andrej Kostin.

"Możliwe jednak, że kadencja Nabiulliny zostanie przedłużona na czwartą kadencję, poprzez nowelizację prawa, która to umożliwi" - czytamy. Media podkreślają, że kobieta cieszy się pełnym zaufaniem Putina.

Zmiana na stanowisku prezesa banku centralnego, który odpowiada zarówno za politykę pieniężną, jak i nadzór nad instytucjami finansowymi, to w Rosji ogromne wydarzenie.