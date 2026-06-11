Prokuratorskie zarzuty usłyszały łącznie 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, podejrzani pełnili wówczas funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.

Śledczy zarzucają im, że na skutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów oraz nierzetelnego sporządzenia protokołów głosowania wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na Prezydenta RP - Karola Nawrockiego bądź Rafała Trzaskowskiego.

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Jak przekazała prokuratura, na skutek tych działań doszło do "zniekształcenia wyniku wyborczego tych kandydatów". Podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Wybory prezydenckie 2025. Zarzuty dla 24 osób

Do tej pory do zarzucanych im czynów przyznało się 12 osób. Złożyły one stosowne wyjaśnienia. Obecnie prokuratura realizuje dalsze czynności procesowe w sprawie. Na przesłuchania sukcesywnie wzywane są kolejni członkowie komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów.

"Z uwagi na dobro toczącego się postępowania oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach na obecnym etapie nie udziela szczegółowych informacji co do lokalizacji komisji objętych zarzutami oraz treści wyjaśnień składanych przez podejrzanych" - czytamy w komunikacie.

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Zgodnie z oficjalnymi wynikami podanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze, w Siedlcach w I turze wyborów w 2025 r. Karol Nawrocki zdobył 13 614 głosów (33,96 proc.), a w II turze 24 362 głosy (58,62 proc.). Rafał Trzaskowski w I głosowaniu otrzymał 10 691 głosów (26,92 proc.), a w drugim - 17 196 (41,38 proc.)