Wywoził migrantów w głąb Polski. Surowa kara dla 27-letniego Ukraińca

Polska

27-letni obywatel Ukrainy otrzymał zakaz wjazdu do Polski, jak i całej strefy Schengen. Jak podała Straż Graniczna, mężczyzna organizował nielegalny przewóz migrantów przez polsko-białoruską granicę. Czerpał z tego znaczne korzyści finansowe.

Dwóch mężczyzn stoi przed drzwiami z napisem "Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej". Jeden z mężczyzn ma na sobie czarną koszulkę, drugi zieloną koszulkę i spodnie moro.
Komenda Główna Straży Granicznej
Ukrainiec wydalony z Polski po organizowaniu nielegalnej migracji

Początkowo 27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w związku z podejrzeniem organizowania nielegalnej migracji. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna pomagał migrantom przekroczyć polsko-białoruską granicę, po czym zawoził ich w głąb kraju.

 

"Obywatel Ukrainy, mając pełną świadomość tego, że łamie prawo, czerpał z nielegalnego procederu znaczne korzyści finansowe" - wyjaśnia Straż Graniczna w komunikacie.

Ukrainiec wydalony z Polski. Sześć lat zakazu wjazdu do strefy Schengen

Dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce uznano za niewłaściwy. 27-latek miał zagrażać skutecznej ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Zgodnie z decyzją komendanta Straży Granicznej w Białej Podlaskiej zatrzymany został zobowiązany do opuszczenia Polski.

 

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Ukraińca doprowadzono do przejścia granicznego i przekazano ukraińskim służbom. Akcję prowadzili funkcjonariusze wydziału operacyjno-śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

 

"Wydalony obywatel Ukrainy przez okres sześciu lat nie będzie mógł powrócić do Polski" - podano. Oznacza to równoległy zakaz poruszania się po strefie Schengen.

Zwalczanie nielegalnej migracji. Działania Straży Granicznej

Straż Graniczna poinformowała również o działaniach prowadzonych 8 i 9 czerwca na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 150 kontroli legalności pobytu obcokrajowców w Polsce.

 

W wyniku wspomnianych operacji wydano pięć decyzji o zobowiązaniu do powrotu: wobec trzech Kolumbijczyków oraz dwóch obywateli Zimbabwe.

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Patryk Idziak / polsatnews.pl
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