Początkowo 27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w związku z podejrzeniem organizowania nielegalnej migracji. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna pomagał migrantom przekroczyć polsko-białoruską granicę, po czym zawoził ich w głąb kraju.

"Obywatel Ukrainy, mając pełną świadomość tego, że łamie prawo, czerpał z nielegalnego procederu znaczne korzyści finansowe" - wyjaśnia Straż Graniczna w komunikacie.

Ukrainiec wydalony z Polski. Sześć lat zakazu wjazdu do strefy Schengen

Dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce uznano za niewłaściwy. 27-latek miał zagrażać skutecznej ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Zgodnie z decyzją komendanta Straży Granicznej w Białej Podlaskiej zatrzymany został zobowiązany do opuszczenia Polski.

ZOBACZ: Komisja Europejska pozwała Polskę. Grozi nam kara finansowa

Ukraińca doprowadzono do przejścia granicznego i przekazano ukraińskim służbom. Akcję prowadzili funkcjonariusze wydziału operacyjno-śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

"Wydalony obywatel Ukrainy przez okres sześciu lat nie będzie mógł powrócić do Polski" - podano. Oznacza to równoległy zakaz poruszania się po strefie Schengen.

Zwalczanie nielegalnej migracji. Działania Straży Granicznej

Straż Graniczna poinformowała również o działaniach prowadzonych 8 i 9 czerwca na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 150 kontroli legalności pobytu obcokrajowców w Polsce.

W wyniku wspomnianych operacji wydano pięć decyzji o zobowiązaniu do powrotu: wobec trzech Kolumbijczyków oraz dwóch obywateli Zimbabwe.