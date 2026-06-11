Wykryto niebezpieczne substancje w herbatnikach. Mogą powodować raka

Polska

Sanepid wykrył wysokie stężenie akryloamidu w herbatnikach Petit Beurre dostępnych w polskich sklepach. Dwie partie produktu zostały uznane za zagrażające zdrowiu. Według dostępnych badań wspomniany związek chemiczny jest potencjalnie rakotwórczy.

Stosik kwadratowych krakersów na niebieskim talerzyku, leżącym na drewnianej podkładce.
Pixabay
Sanepid wykrył akryloamid w herbatnikach Petit Beurre, producent wycofuje partie

Herbatniki Petit Beurre marki Apetilki zawierały wysoki poziom akryloamidu - wykazało badanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o partie 10.05.2027.B (termin przydatności do spożycia: 10 maj 2027 r.) oraz 20.05.2027.A (zdatny do 20 maja 2027 r.).

 

Według sanepidu producent - Eurobrand Sp. z o.o. - po informacji o wysokiej zawartości szkodliwej substancji podjął działania w celu wycofania wskazanych partii produktu z obrotu.

Akryloamid w herbatnikach. Producent wycofuje dwie partie

"Podjęto działania naprawcze w procesie produkcyjnym, co skutkowało obniżeniem zawartości akryloamidu w obecnie produkowanych partiach herbatników do poziomu zgodnego z zaleceniem UE" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Sanepid monitoruje wycofywanie kwestionowanych produktów, pozostając w kontakcie z producentem.

 

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"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaznaczono w ostrzeżeniu GIS. "Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że produkt ten stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów".

Czy akryloamid powoduje raka? Ryzyko zagrożenia nowotworowego

Jak podaje Narodowe Centrum Edukcji Żywieniowej, akryloamid to związek chemiczny, który ma udokumentowane - na zwierzętach i kulturach komórkowych - działanie neurotoksyczne, genotoksyczne i kancerogenne.

 

Choć badania epidemiologiczne nie dostarczyły bezsprzecznych dowodów na zależność spożycia akryloamidu a wzrostem zachorowalności na nowotwory u ludzi, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaliczyła substancję do związków "prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi".

 

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American Cancer Society - organizacja zajmująca się walką z nowotworami - zauważa, że zainteresowanie akryloamidem osiągnęło szczyt na początku lat 2000., gdy wykryto go w żywności. Od około 60 lat substancja jest produkowana na skalę przemysłową jako substrat do syntezy materiałów stosowanych m.in. w przemyśle papierniczym, tworzyw sztucznych, tekstylnym i kosmetycznym.

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Patryk Idziak / polsatnews.pl
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