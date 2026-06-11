Krajowa Rada Sądownictwa na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie wybrała swojego przewodniczącego. Sędzia Dariusz Zawistowski, który od dziś pełni tę funkcję, oświadczył, że będzie stał na straży praworządności i podziękował osobom biorącym udział w wyborach.



- Dziękuję bardzo wszystkim z państwa, którzy wzięli udział w dzisiejszym posiedzeniu, a szczególnie tym, którzy na mnie oddali swój głos. Obdarzyli mnie państwo sporym zaufaniem, ja postaram się należycie wykonywać te obowiązki, które wiążą się z funkcją przewodniczącego – powiedział Zawistowski.

Wybrano przewodniczącego KRS. Pierwsze posiedzenie nowego składu

Czwartkowe posiedzenie po raz pierwszy odbyło się w nowym, wybranym przez Sejm 15 maja, składzie sędziowskim. Wśród 15 sędziów-członków KRS znalazło się 13 kandydatów mianowanych przez koalicję rządzącą.

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Z osób, które uzyskały największe poparcie na zgromadzeniach w kraju, do Krajowej Rady Sądownictwa powołano członków rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie, takie jak Iustitia czy Themis. Są wśród nich Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Buchajczuk, Monika Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Jarosław Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec.

W KRS znalazł się także nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość Łukasz Piebiak - były wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS oraz rekomendowany przez Konfederację sędzia Łukasz Zawadzki.

Krajowa Rada Sądownictwa wybrała Przewodniczącego-sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego pic.twitter.com/hs9gXSwzyd — Krajowa Rada Sądownictwa (@KRS_RP) June 11, 2026

Waldemar Żurek o zmianach w TK. "Zrobię wszystko, żeby trybunał zaczął działać"

Na chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia nowej KRS minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był pytany o niedomkniętą kwestię ślubowania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister przypomniał, że w Prokuraturze Krajowej trwa śledztwo ws. ułatwienia prezydentowi nieodebrania od nich ślubowania i niedopuszczenia ich do orzekania.

- My nie chcemy naginać prawa. Za czasów ministra (Zbigniewa) Ziobry to prawo było naginane, była łamana Konstytucja. My mamy inną zasadę – przekonywał.

Żurek wyraził również nadzieję, że wkrótce Trybunał Konstytucyjny będzie funkcjonował na równi z Krajową Radą Sądownictwa.

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- Ja jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, zrobię wszystko, żeby Trybunał zaczął działać. Tak, jak dzisiaj zaczyna działać KRS mam nadzieję, że tak w najbliższych miesiącach zobaczymy działający Trybunał – mówił. Jak dodał szef resortu, Trybunał Konstytucyjny to "ważny organ dla jakości prawa w Polsce ", który "został zniszczony" przez poprzedni rząd.

Dopytywany, czy zamierza "podać rękę" wybranemu do KRS sędziowi Łukaszowi Piebiakowi, Żurek odpowiedział przecząco.

- Z panem Łukaszem Piebiakiem byłem kiedyś nawet na "ty", ale pan Łukasz Piebiak jest osobą, wobec której formułowane jest bardzo wiele zarzutów, także prawno-karnych. Więc nie podam mu ręki, bo uważam, że jako sędzia legalny sprzeniewierzył się przysiędze sędziowskiej, która mówi "stać na straży prawa", przyłączył się do polityków, którzy doprowadzili do destrukcji systemu - tłumaczył.