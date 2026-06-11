Do tragicznego wypadku doszło w środę po południu w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-latek kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze - poinformowała podkom. Katarzyna Mazurek z KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby

- Następnie pojazd odbił się od muru i zderzył z jadącą z przeciwnego kierunku Toyotą, którą kierował 41-latek - dodała policjantka.

Na pomoc poszkodowanym ruszyli świadkowie zdarzenia, na miejsce natychmiast wezwano również służby ratunkowe. W akcji uczestniczył też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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W wyniku wypadku zginęli dwaj piesi idący chodnikiem. Mimo udzielenia im natychmiastowej pomocy, nie udało się ich uratować. Ofiary to 45-letni mężczyzna i 12-latek.

Policja poinformowała, że kierujący toyotą 52-latek był trzeźwy. Mężczyzna trafił do szpitala, ale obrażenia jakich doznał nie zagrażają jego życiu.

Lokalna społeczność poruszona wypadkiem

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Z ustaleń Polsat News wynika, że jedną z przyczyn mogła być nadmierna prędkość - w miejscu w którym doszło do wypadku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami miasta. Na miejscu wypadku pojawiają się pierwsze znicze. Poruszona wypadkiem jest również burmistrz miejscowości, która złożyła kondolencje rodzinie ofiar.

"Dzisiejsza tragedia, która wydarzyła się na ulicy Głównej w Bardzie, wstrząsnęła nami wszystkimi. Z głębokim smutkiem przyjęłam informację o śmierci dwóch osób. W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta i gminy Bardo składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiar tej tragedii" - napisała w mediach społecznościowych Marta Ptasińska.

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"Myślami jesteśmy również z wszystkimi osobami dotkniętymi tym dramatem, w tym z kierowcą i jego rodziną. To ogromne ludzkie nieszczęście, które pozostawi ślad w życiu wielu osób" - dodała burmistrz.

Podziękowała również mieszkańcom, którzy jako pierwsi ruszyli z pomocą i podjęli resuscytację jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych oraz wszystkim innym uczestnikom akcji ratunkowej.



"Proszę o uszanowanie bólu rodzin oraz powstrzymanie się od pochopnych ocen i komentarzy. Przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają odpowiednie służby. Dziś jest czas na współczucie, modlitwę i solidarność, a nie na osądzanie" - podsumowała.