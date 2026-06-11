Dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy za maj wykazały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny w USA podniosły się o 4,2 proc., co oznacza, że rosły najszybciej od trzech lat - podaje BBC.

Na inflację wpłynęły m.in. rosnące koszty energii wywołane wojną na Bliskim Wschodzie, którą wszczęły Stany Zjednoczone i Izrael, atakując Iran.

Donald Trump mówił o inflacji. Później się tłumaczył

Jak na te wyliczenia zareagował prezydent USA? - Uwielbiam to. Liczby były świetne. Wiesz, co naprawdę kocham? Uwielbiam inflację - powiedział Donald Trump dziennikarzom w Białym Domu.

Zapytany później o swoją wypowiedź przez "New York Post", Trump przekonywał, że została wyrwana z kontekstu. W rzeczywistości - jak mówił - miał na myśli swoje zadowolenie, iż inflacja nie wyniosła więcej, niż wskazano.

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- Uwielbiam dane o inflacji właśnie dlatego, o czym mówię - zaznaczył amerykański prezydent. - Liczby będą fenomenalne, bo pokazują, że mimo że jesteśmy w stanie wojny, liczby są znacznie niższe, niż przewidywano, a gdy wyjdziemy z tej wojny, liczby będą niższe, niż były jeszcze przed jej rozpoczęciem - dodał.

Ceny ropy spadną? Trump: Kiedy wojna się skończy, zobaczycie

Jak przytacza BBC, we wcześniejszych wypowiedziach Trump poinformował, że siły amerykańskie prowadziły w ostatnim czasie nocne operacje, aby przejąć "miliony baryłek" ropy z Iranu. Jego zdaniem dzięki temu ceny ropy nieco spadły. - Kiedy ten konflikt się skończy... Zobaczycie, jak ropa spadnie do poprzedniego poziomu - przekonywał korespondentom w Białym Domu.

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Wzrost inflacji w USA jest dla Trumpa politycznym problemem. Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos amerykańskiego prezydenta popiera 35 proc. pytanych wyborców, natomiast 70 proc. wszystkich ankietowanych nie akceptuje sposobu, w jaki wywiera on wpływ na koszty życia w amerykańskich gospodarstwach domowych.

Patryk Idziak/wka / polsatnews.pl