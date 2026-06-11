Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Decyzja Karola Nawrockiego

Polska

Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował projekt ustawy regulujący rynek kryptoaktywów. Przepisy te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku i upoważniały ją m.in. do nakładania sankcji na działające na nim podmioty. Prezydent podpisał w czwartek siedem innych ustaw.

Trzecie weto w tej samej sprawie. Decyzja Nawrockiego

To trzeci raz, gdy prezydent Karol Nawrocki wetuje przepisy ustawy o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

Projekt ustawy o rynku kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował po raz trzeci

Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

 

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć sześć miesięcy.

Prezydent podpisał siedem ustaw

Nawrocki poinformował w nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, że zdecydował się podpisać siedem innych ustaw. - Wśród nich znalazła się ustawa dotycząca ścieżki zawodowej kuratorów sądowych - przekazał. 

 

 

Wkrótce więcej informacji.

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wka/ap / polsatnews.pl / PAP
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