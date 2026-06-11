Kandydatura dr. hab. Sławomira Patyry została we wtorek zarekomendowana przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka, która opowiedziała się za nim stosunkiem głosów 18 do 15.

Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego był konieczny ze względu na upływającą 28 czerwca kadencję sędziego Andrzeja Zielonackiego (swoją funkcję pełnił od 2017 roku).

Sejm wybrał sędziego TK. Sławomir Patyra uzyskał większość głosów

W sejmowym głosowaniu wymaganego poparcia nie uzyskał zgłoszony po raz siódmy przez grupę posłów PiS prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za jego kandydaturą zagłosowało 173 posłów, przeciw 245, sześć osób wstrzymało się od głosu. Kotowski nie uzyskał również rekomendacji sejmowej komisji.

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Nowy sędzia TK dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 roku związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku pełni tam funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji.

Od 2013 roku Patyra pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem między innymi Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Również w 2013 roku został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Sprawę skierowano do ETPCz

W obecnej kadencji Sejmu nie obsadzono powstających wakatów w TK do marca tego roku. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów, uzupełniając skład do wymaganej liczby 15 sędziów. Wśród mianowanych znaleźli się: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Czworo pozostałych sędziów nie otrzymało od Nawrockiego terminu ślubowania.

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Uroczystość ta odbyła się ostatecznie 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej, bez obecności głowy państwa. Sędziowie złożyli ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta" w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery osoby, które uczestniczyły w sejmowym wydarzeniu, nie mogą zostać dopuszczone do orzekania. Sędziowie zwrócili się więc do ETPCz. Ten 5 maja wydał decyzję o zabezpieczeniu. MSZ, przedkładając informację europejskiemu trybunałowi, napisał, że w ocenie polskiego rządu cztery skarżące osoby są sędziami TK.

W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie czeka również wniosek prezydenta ws. sporu kompetencyjnego dotyczącego złożenia ślubowania przez sędziów TK w Sejmie 9 kwietnia.