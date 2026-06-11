Polsat News w ramach tego cyklu od 2024 roku alarmuje o konieczności uregulowania kwestii szkodliwych, często demoralizujących i epatujących agresją treści w sieci, a także apeluje o ograniczenie dostępu niepełnoletnich m.in. do freak fightów.

W ostatnich dniach prace nad zakazem publikacji szokujących treści w sieci nabrały tempa. W środę Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone do projektu o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy zakładają kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu.

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Pozytywnie zaopiniowane poprawki dotyczyły m.in. uściślenia przepisów zakazujących rozpowszechniania przez sieć przemocy wobec zwierząt oraz dookreślenia, że zakazane treści "przedstawiają małoletniego". Do środy w grze były dwa projekty KO i PiS w tej sprawie. Ostatecznie posłowie zdecydowali, że po przyjętych podczas prac w komisji poprawkach, pod głosowanie w Sejmie trafi ten pierwszy.

Zakaz patostreamingu. Sejm podjął decyzję

Merytoryczne różnice między projektami dotyczyły ochrony głowonogów (które jako bezkręgowce nie są objęte przepisami ustawy o ochronie zwierząt) oraz nielegalnej promocji hazardu przez influencerów. Oba zapisy znalazły się w noweli przygotowanej przez KO, którą przyjął w czwartek Sejm.

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Zarówno posłowie KO, jak i PiS chcieli, żeby opisane w ich projektach działania podlegały karze pozbawienia wolności na okres od trzech miesięcy do pięciu lat. Poseł PiS Michał Wójcik zaapelował o połączenie projektów i wspólne ich procedowanie.

Szkodliwe treści w sieci. Co zawierają nowe rozwiązania?

Poza tym PiS podczas prac komisji zaproponował, aby działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej było zagrożone karą pozbawienia wolności na okres od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a karze nie podlegała osoba działająca w obronie interesu publicznego. Ostatecznie w projekcie KO znalazł się zapis o wyłączeniu spod kary niektórych czynów, o ile będą miały związek z działalnością artystyczną czy naukową.

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Nazwa "patostream" wzięła się z połączenia słów "patologia" oraz "stream" (ang. strumień). Termin ten oznacza nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie na żywo materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Według przygotowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy raportu "Nastolatki" patostreamy w 2024 roku oglądało 22 proc. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. W 2022 roku było to 26 proc.