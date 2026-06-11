O sprawie rozpisywało się także Dowództwo Operacyjne Kraju Krasnodarskiego. Jak poinformowano w serii komunikatów na platformie Telegram, w nocy z środy na czwartek Ukraina przeprowadziła celny atak na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim.

Na terenie obiektu wybuchł pożar, który po kilku godzinach został ugaszony. W tym incydencie nie odnotowano ofiar ani poszkodowanych. W akcji gaśniczej uczestniczyły "34 osoby i 12 jednostek sprzętu, w tym personel rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - czytamy.

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Rafineria Afipski w Kraju Krasnodarskim jest jednym z najważniejszych tego typu obiektów w tej części Rosji. W sumie przetwarza ona ok. 6,25 mln ton surowca rocznie, co stanowi ok. 2 proc. całej rosyjskiej produkcji. Rafineria odpowiada przede wszystkim za dostawy paliwa dla rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie.

Seria celnych uderzeń Ukrainy. Wybuchy słyszalne w wielu lokalizacjach w Rosji

Ukraińskie drony zaatakowały także inne obiekty w regionie. W Krasnodarze bezzałogowce uderzyły w blok mieszkalny, na skutek czego wybite zostały szyby w oknach, a w dwóch lokalach wybuchł pożar. Wieniamin Kondratjew, gubernator Kraju Krasnodarskiego, przekazał informację o podobnym uderzeniu. "Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i specjalne. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne" - napisał.



W rejonie siewierskim w Kraju Krasnodarskim fragmenty dronów spadły na tereny czterech posesji. W trzech z nich odnotowano uszkodzenia - przede wszystkim okien i drzwi. W jednym przypadku w ogniu stanęła szopa. Kondratjew napisał, że w wyniku ataków na tę okolicę ranna została jedna osoba.

Dodatkowo - jak informuje Ukraińska Prawda - wybuchy słyszalne były również na okupowanym przez Rosję Krymie. Doszło do uszkodzenia dwóch mostów w Armiańsku i kilku eksplozji na pobliskich autostradach.

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Atak przeprowadzono także w Sewastopolu. Gubernator Michaił Razwożajew poinformował na Telegramie, że do tej pory odnotowano uszkodzenia w kilku budynkach mieszkalnych. Ludzie skarżyli się przede wszystkim na wybite szyby oraz poniszczone balkony. Uszkodzone zostały dodatkowo cztery samochody.

Początkowo ukraińskie media informowały, że w czwartek w Sewastopolu nie będzie można kupić paliwa, gdyż cysterny nie mogły tam dotrzeć. Razwożajew przekazał jednak, że na ośmiu wybranych stacjach paliw będzie można zakupić olej napędowy oraz dwa rodzaje benzyny.

Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Na niebie setki dronów

Minionej nocy nie próżnowała także Rosja, która - jak informuje Kyiv Post - przeprowadziła serię uderzeń na Ukrainę. Łącznie wystrzelonych zostało ponad 220 dronów i pocisków Iskander, które zaatakowały w wielu regionach kraju. Większość z nich została przechwyconych przez ukraińską obronę powietrzną.

Uderzenia były słyszalne w rejonie konotopskim (obwód sumski), obwodzie dniepropetrowskim oraz obwodzie odeskim. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała ponadto, że w Pawłohradzie uszkodzony został budynek jednostki ratowniczej. Rannych zostało 12 osób.

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Pożar wybuchł w paru miejscowościach w rejonie synelnykowskim w obwodzie dniepropetrowskim, gdzie jedna osoba zginęła, a kolejne trzy zostały ranne. Zniszczeniu uległy dwa domy prywatne, sklep, gospodarstwo rolne, zabudowania gospodarcze oraz samochody. Strażakom udało się ugasić ogień. W Zełenodolśku ranna została jedna osoba. Ataki w Nikopol oraz jego pobliżu zakończył się uszkodzeniem budynków mieszkalnych oraz infrastruktury.