Pentagon zamknięty, doszło do ewakuacji. Trwa akcja służb. "Niebezpieczne materiały"

Świat

W Pentagonie doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami - informuje Reuters, powołując się na CNN. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a jego pracownicy ewakuowani. Na miejscu są służby.

Pentagon został zamknięty. Trwa pilna akcja służb

Jak podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, "wiele pięter i korytarzy w Pentagonie zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu "incydentu z materiałami niebezpiecznymi'".

USA. Pentagon ewakuowany. Systemy wykryły "problem z jakością powietrza"

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że w czwartek systemy w gmachu "wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali". 

 

- Departament Obrony wdrożył protokoły ochrony, w tym nakaz schronienia się (przez pracowników - red.) dla dotkniętego zagrożeniem obszaru - dodał.

 

Zapewnił, że na miejscu działają  odpowiednie służby. Wśród interweniujących są m.in. funkcjonariusze Agencji Ochrony Sił Pentagonu i straż pożarna wraz ze specjalnym zespołem zajmującym się materiałami niebezpiecznymi.

 

Jedno ze źródeł CNN przekazało, że policjanci, którzy weszli do budynku mają założone "maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej".

 

Wkrótce więcej informacji.

Artur Pokorski / Wiktor Kazanecki / wka / polsatnews.pl
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