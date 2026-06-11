Jak podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, "wiele pięter i korytarzy w Pentagonie zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu "incydentu z materiałami niebezpiecznymi'".

USA. Pentagon ewakuowany. Systemy wykryły "problem z jakością powietrza"

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że w czwartek systemy w gmachu "wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali".

- Departament Obrony wdrożył protokoły ochrony, w tym nakaz schronienia się (przez pracowników - red.) dla dotkniętego zagrożeniem obszaru - dodał.

Zapewnił, że na miejscu działają odpowiednie służby. Wśród interweniujących są m.in. funkcjonariusze Agencji Ochrony Sił Pentagonu i straż pożarna wraz ze specjalnym zespołem zajmującym się materiałami niebezpiecznymi.

Jedno ze źródeł CNN przekazało, że policjanci, którzy weszli do budynku mają założone "maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej".

Wkrótce więcej informacji.