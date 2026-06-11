Papież kontynuował w czwartek podróż po terytorium Hiszpanii, odwiedzając także Wyspy Kanaryjskie. Jednym z punktów była wizyta w miasteczku Arguineguin na Gran Canarii, które nazywane jest "wybrzeżem hańby". Historia stojąca za tą nazwą wyraźnie poruszyła Leona XIV.

Papież na Wyspach Kanaryjskich. Padła reprymenda dla Europy

Jak wyjaśnia ABC News, określenie "wybrzeże hańby" pojawiło się w 2020 roku ze względu na słabe warunki, w jakich migranci musieli przeżyć kilka miesięcy po masowym dobiciu do portu w Arguineguin.

Leon XIV postanowił wyrazić niezadowolenie z postawy europejskich rządów. Wezwał, by władze okazywały więcej współczucia "tym, którzy ryzykują śmiercią, by odnaleźć życie".

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- Nie wystarczy zarządzać migracjami, udostępniać statystyk, wzmacniać granic czy opłakiwać śmierć przybyłych - punktował papież, po czym zwrócił się do tłumu słuchających go migrantów. - Nie jesteście tylko liczbami czy plikami. Jesteście ludźmi, którzy zostawili rodziny i domy. Macie sny, których nikt nie ma prawa nienawidzić.

Europa - jak stwierdził papież - broni ludzkiej godności, jednocześnie "przyzwyczajając się do tego, że Morze Śródziemne i Atlantyk służą jako cmentarze bez nagrobków".

Hiszpania odpowiada na wezwanie papieża Leona XIV

Leonowi XIV towarzyszył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Polityk zapewnił, że popiera politykę migracyjną, o jakiej mówi Watykan, a jego kraj zamierza uregulować status co najmniej pół miliona niezarejestrowanych migrantów. W maju, po spotkaniu w Watykanie, Sanchez wskazał papieża jako "moralny kompas" i przekonywał, że zgadza się z nim w kwestii podejścia do migracji.

Wypowiedź papieża nastąpiła dzień przed wprowadzeniem w Unii Europejskiej paktu o migracji i azylu. Według Komisji Europejskiej nowe przepisy mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i pozytywnie wpłynąć na procedury powrotowe.

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Polska na rok została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, w ramach którego każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu, w tym m.in. wpłatę 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę. W uzasadnieniu konieczności zwolnienia Polski wskazano m.in. przyjęcie przez nią milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami wzmocnienia granicy z Białorusią.