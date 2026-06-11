15-latek bez zgody właściciela uzyskał dostęp do konta jednej z firm w serwisie aukcyjnym, a następnie wykorzystywał zapisane tam dane płatnicze do robienia zakupów - ustalili kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Proceder trwał blisko dwa miesiące. Wartość pojedynczych transakcji była stosunkowo niewielka i najczęściej wynosiła kilkadziesiąt złotych. Łączna wartość opłaconych zamówień przekroczyła jednak 1300 zł.

15-latek usłyszał zarzuty. Kupował doładowania, energetyki i słodycze

Nastolatek najczęściej zamawiał doładowania do gier, napoje energetyczne oraz słodycze. Wśród zakupów znalazły się też między innymi personalizowany kubek, głośniki, słuchawki, perfumy oraz pluszowa kapibara.

Nie wszystkie próby płatności zakończyły się powodzeniem. W 88 przypadkach transakcje zostały odrzucone, między innymi dlatego, że na karcie brakowało środków.

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15-latkowi przedstawiono zarzuty popełnienia 109 czynów karalnych. Chłopiec przyznał się do winy. Po czynnościach został przekazany pod opiekę ojca. O dalszych konsekwencjach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.