Odkryli dziwne płatności z firmowego konta. Lista zakupów może zaskoczyć

Polska

Próbował zapłacić 109 razy i 21-krotnie udało mu się to. Mowa o nastolatku, który uzyskał dostęp do konta jednej z firm, a następnie w aukcyjnym serwisie kupował słodycze, energetyki, doładowania do gier, a nawet... pluszową kapibarę. Sprawa 15-latkowi najpewniej nie ujdzie jednak na sucho.

Niebieskie światła sygnalizacyjne z napisem POLICJA na dachu białego radiowozu.
15-latek płacił nie swoimi pieniędzmi. Pochodziły z konta jednej z firm

15-latek bez zgody właściciela uzyskał dostęp do konta jednej z firm w serwisie aukcyjnym, a następnie wykorzystywał zapisane tam dane płatnicze do robienia zakupów - ustalili kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 

Proceder trwał blisko dwa miesiące. Wartość pojedynczych transakcji była stosunkowo niewielka i najczęściej wynosiła kilkadziesiąt złotych. Łączna wartość opłaconych zamówień przekroczyła jednak 1300 zł.

15-latek usłyszał zarzuty. Kupował doładowania, energetyki i słodycze

Nastolatek najczęściej zamawiał doładowania do gier, napoje energetyczne oraz słodycze. Wśród zakupów znalazły się też między innymi personalizowany kubek, głośniki, słuchawki, perfumy oraz pluszowa kapibara.

 

Nie wszystkie próby płatności zakończyły się powodzeniem. W 88 przypadkach transakcje zostały odrzucone, między innymi dlatego, że na karcie brakowało środków.

 

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15-latkowi przedstawiono zarzuty popełnienia 109 czynów karalnych. Chłopiec przyznał się do winy. Po czynnościach został przekazany pod opiekę ojca. O dalszych konsekwencjach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.

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Monika Bortnowska / Monika Bortnowska/wka / polsatnews.pl
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