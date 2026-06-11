Kancelaria Sejmu poinformowała, że w sobotę 27 czerwca o godz. 18:00 na terenie Sejmu odbędzie się "potańcówka jak za dawnych lat" z muzyką z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

"W ogrodach sejmowych zabrzmią największe przeboje Mieczysława Fogga w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego" - czytamy.

Potańcówka w Sejmie. Chętnych więcej niż miejsc

Impreza została zorganizowana w ramach obchodów 125. rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego artysty, który jest jednym z patronów 2026 roku.

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Jak wyjaśniono, wydarzenie jest współorganizowane z Pocztą Polską, a w jego trakcie zaprezentowany zostanie okolicznościowy znaczek pocztowy poświęcony Mieczysławowi Foggowi.

Organizatorzy zachęcają uczestników do przybycia w strojach z okresu międzywojennego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak z powodu dużego zainteresowania zapisy zostały już zakończone.

Kancelaria Sejmu informuje o braku wolnych miejsc na potańcówkę z muzyką międzywojenną

Mieczysław Fogg - członek AK i uczestnik Powstania Warszawskiego

Mieczysław Fogg, a właściwie Mieczysław Fogiel, urodził się 30 maja 1901 roku w Warszawie. Był synem sklepikarki i kolejarza, sprzedał ponad 25 milionów egzemplarzy swoich płyt, występował na kilkudziesięciu tysiącach koncertów w Polsce i za granicą, a w repertuarze miał łącznie ponad dwa tysiące utworów.

Podziwiała go publiczność w dwudziestu pięciu krajach Europy, a także w Brazylii, Izraelu, na Cejlonie, w Nowej Zelandii, Australii, USA oraz Kanadzie. Mieczysław Fogg stał się tym samym ambasadorem kultury polskiej na świecie, jednym z bardziej rozpoznawalnych jej przedstawicieli.

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W dwudziestoleciu międzywojennym był członkiem legendarnego Chóru Dana. Występował w cieszących się ogromną popularnością kabaretach, teatrzykach i rewiach warszawskich, takich jak Banda, Polonia czy Qui Pro Quo. Mieczysław Fogg ustanowił przedwojenny rekord sprzedaży płyt. Album "To ostatnia niedziela" rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Jako pierwszy artysta estradowy wystąpił w Telewizji Polskiej. Grał również w filmach.

Mieczysław Fogg był nie tylko gwiazdą międzywojennej i powojennej sceny. W 1910 roku wstąpił do harcerstwa. Jako 18-letni ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w 23. Polowej Autokolumnie. Był ranny na froncie. We wrześniu 1939 roku przez kilka dni śpiewał na dworcach dla powracających z frontu żołnierzy. Był członkiem AK, starszym strzelcem I Batalionu Szturmowego "Odwet" w Zgrupowaniu "Golski". Współorganizował tajne komplety gimnazjum im. Stefana Batorego. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, kilkukrotnie ranny, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

W czasie niemieckiej okupacji pomagał w ratowaniu Żydów. 26 października 1989 roku instytut Jad Waszem przyznał mu Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Został odznaczony również m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wraz z Orkiestrą z Chmielnej Mieczysław Fogg zbierał fundusze na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 1945-1946 w ruinach domu przy ul. Marszałkowskiej 119 prowadził kawiarnię artystyczną - Café Fogg. Polskie Radio transmitowało z niej pierwszy po wojnie "Podwieczorek przy mikrofonie". Radio szwedzkie natomiast nadało z tego lokalu dźwiękowy reportaż "Kawiarnia wśród ruin".

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Artysta założył również wytwórnię płytową - Fogg Record. Zarówno kawiarnię, jak i wytwórnię Mieczysław Fogg musiał zamknąć w związku z nacjonalizacją przeprowadzaną przez komunistów. W Café Fogg zdążył wykonać utwór napisany w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego. W "Piosence o mojej Warszawie" śpiewał: "Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka. Że krwawe przeżyłaś już dni. Że rozpacz i ból cię przygniata. Że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci. Przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić…".

W uznaniu jego wybitnego dorobku artystycznego, zasług dla promocji kultury polskiej oraz postawy patriotycznej 26 września 2025 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 Rokiem Mieczysława Fogga. Rocznica ta stanowi okazję do przypomnienia sylwetki artysty, który poprzez swoją twórczość i życiową postawę pozostaje jednym z trwałych symboli polskiej kultury XX wieku.