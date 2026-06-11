Karol Nawrocki po raz trzeci odmówił w czwartek podpisania rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Kancelaria Prezydenta argumentowała, że projekt jest przeregulowany, a część rozwiązań może uderzyć w polskie firmy i doprowadzić do przenoszenia działalności za granicę.

Strona rządowa przekonywała z kolei, że regulacje są potrzebne, by chronić klientów i inwestorów. Do sprawy odnieśli się w programie "Punkt widzenia Szubartowicza" Mariusz Witczak z KO oraz Karol Karski z PiS.

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- Obywatele otrzymują same ciosy ze strony prezydenta - powiedział Witczak, według którego weto wpisuje się w polityczną strategię Nawrockiego - To jest mentalne "zonda-weto" zrealizowane przez krypto-Karola - mówił, nawiązując do afery giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Z kolei Karski przekonywał, że prezydent będzie wetował podobne rozwiązania również w przyszłości, jeśli projekt ustawy nie ulegnie zmianie. - Są to rozwiązania przeregulowane, które spowodują, że firmy kryptowalutowe nie będą funkcjonowały na terenie Polski - podkreślał.

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Witczak przypomniał, że Jarosław Kaczyński jest przeciwnikiem kryptowalut i postulował za ich całkowitym zakazem. - Nie posłuchał pan miłośnie panującego prezesa Jarosława? Pan Jarosław powiedział: "Karolu, bądź przeciwko kryptowalutom", a Karol przyszedł, jest zwolennikiem kryptowalut - mówił poseł KO, żywo gestykulując.

- Dobrze nawet, jak mnie pan dotyka tutaj, okej, ale proszę mi nie machać ręką za blisko twarzy, bo to tak troszeczkę nie najlepiej się człowiek czuje - zwrócił Witczakowi uwagę polityk PiS. - Trochę się zbliżyło panu profesorowi, bo ja byłem w odpowiednim dystansie - odparł Witczak.

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Sprawa kryptowalut. Czy uda się wprowadzić nowe przepisy?

Prowadzący Przemysław Szubartowicz próbował uciąć tę wymianę, stwierdzając "rozumiem, że dotyk był życzliwy", na co Karski zareagował pytaniem: "Czy to nie był zły dotyk, prawda?".

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Po krótkiej wymianie zdań politycy wrócili do sporu o ustawę. Dla przedstawiciela KO weto prezydenta jest kolejnym przykładem blokowania rozwiązań przygotowanych przez większość parlamentarną. Poseł PiS utrzymywał natomiast, że Nawrocki ma prawo odrzucać przepisy, które - w jego ocenie - są niekorzystne dla rynku i przedsiębiorców.

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wka / polsatnews.pl