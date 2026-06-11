Nie był tam żaden papież. Historyczna wizyta Leona XIV

Świat

Papież Leon XIV w szóstym, przedostatnim dniu podróży apostolskiej do Hiszpanii rozpocznie w czwartek wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria. Głównym tematem tego etapu podróży będzie migracja.

Papież Franciszek w białej sutannie siedzi na krześle i uśmiecha się do kamery.
PAP/EPA/MARTA PEREZ
Papież Franciszek odwiedzi Wyspy Kanaryjskie

Wyspy Kanaryjskie zamierzał odwiedzić papież Franciszek, który mówił dziennikarzom o tych planach. Zrealizuje je jego następca.

 

Papież odleci rano z Barcelony na Gran Canaria. Przybędzie tam przed południem miejscowego czasu.

 

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Następnie pojedzie do portu Arguineguin na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy, gdzie w obecności lokalnych władz spotka się z migrantami i osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie. Wysłucha tam również relacji ratownika morskiego i wolontariuszki i odda hołd tym, którzy zginęli na morzu.

Papież Leon XIV odwiedzi "port wstydu"

Arguineguin jest nazywany "portem wstydu" od 2020 roku, gdy w ciągu tygodnia dotarło tam ponad dwa tysiące migrantów z Mauretanii, Senegalu, Maroka i innych krajów Afryki. Było to chwili, gdy wybuchł kryzys związany z szerzeniem się koronawirusa.

 

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Migranci, którzy nie mogli z tego powodu opuścić portu, byli przetrzymywani w skrajnie trudnych warunkach i spali pod gołym niebem na betonowym wybrzeżu. Pomocy udzielił im wtedy Caritas.

 

Po tej wizycie w porcie Leon XIV spotka się z miejscowym duchowieństwem w katedrze Świętej Anny w Las Palmas.

 

Wieczorem odprawi mszę na miejscowym stadionie.

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
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