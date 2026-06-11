Nawałnice nad Polską. W tych regionach zrobi się niebezpiecznie
IMGW wydał III, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydało również RCB. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.
Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także łódzkiego.
Na tych terenach prognozowane są opady deszczu do 40 mm, którym towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin popołudniowych w czwartek.
Najwyższy stopień ostrzeżeń dla dwóch województw
Ponadto w części województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz alerty III stopnia przed burzami. Ostrzeżenia te przewidują na tych terenach burze z silnymi opadami deszczu nawet do 80 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.
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Alerty II stopnia pozostaną w mocy do czwartku do godz. 10, a III stopnia do godz. 8:00.
Do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego oraz części województwa podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w środę alert przed prawdopodobnymi burzami z silnym opadami deszczu i porywami wiatru, który obowiązuje również w czwartek.
"W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegło RCB.
Ponadto we wschodniej połowie kraju do godz. 14 w czwartek obowiązywać będą ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alerty utrzymają się w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
Na tych terenach w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody.
Z kolei, w części województwa małopolskiego do godz. 9 w czwartek w mocy utrzymają się alerty hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. "Na Białym Dunajcu prognozuje się wzrosty powyżej progu ostrzegawczego w związku ze spływem wody opadowej. Istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego" - poinformował IMGW.
Co znaczą poszczególne stopnie ostrzeżeń?
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
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Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.Czytaj więcej