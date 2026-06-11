Mejza przeciw patostreamom, ale chce walczyć we freak fight. Tak to wyjaśnia

Łukasz Mejza pytany przez reporterkę Polsat News, czy zawalczy na gali freak fight mimo tego, że zagłosował w czwartek za ustawą przeciwko patostreamom, zaznaczył, że nie ma tu sprzeczności. - Walka to jest sport, szlachetna rywalizacja w oktagonie, w ringu. Nie powiedziałem, że uczestnicząc w gali, musiałbym uczestniczyć w tych konferencjach - powiedział były poseł PiS, obecnie niezrzeszony.

Łukasz Mejza chce zawalczyć w oktagonie. "Za milion złotych"

Jak dodał Mejza, zawalczyłby, aby móc przekazać zarobione pieniądze na cele charytatywne. - Jeżeli będę w stanie komuś pomóc, to oczywiście, że tak. Propozycje cały czas padają (ze strony federacji - red.), zbliżamy się do tego miliona złotych, musi być milion - wskazał, mając na myśli kwotę, jakiej oczekuje za swój udział w gali freak fightowej.

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Jednocześnie podkreślił, że jest świadomy, iż będzie pierwszym czynnym politykiem, który zrobi coś takiego. - Pierwszym w Europie, a może i na świecie - uściślił, deklarując przeznaczenie gaży w równych częściach na pomoc schroniskom i dzieciom chorym na raka.

WIDEO: Łukasz Mejza chce zawalczyć na gali freak fight

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Ustawa przeciw patostreamingowi. Mejza tłumaczy się z zaproszenia Magicala

Mejza tłumaczył ponadto, dlaczego dzień wcześniej zaprosił do Sejmu wielokrotnie skazanego patostreamera Daniela Magicala oraz jego partnerkę. Stało się to przy okazji prac w komisji nad wspomnianym, przyjętym projektem ustawy w sprawie zakazu patostreamingu.

Prowadzone w Sejmie prace to efekt cyklu Polsat News "Nie dla patocelebrytów". - Dobrym obyczajem jest, że rozmawia się z zainteresowanymi, więc ja też chciałem usłyszeć zdanie tych, których ta sprawa dotyczy - ocenił Mejza.

Polityk stwierdził, że Magical zapowiedział tworzenie "lepszych treści" w internecie, a także miał powiedzieć posłowi, iż jest za uregulowaniem patostreamingu. Sprawa zaproszenia influencera wywołała kontrowersje - minister ds. równości Katarzyna Kotula zapowiedziała wystąpienie do Kancelarii Sejmu o wyjaśnienia dotyczące wydania przepustki dla patostreamera.

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wka / polsatnews.pl