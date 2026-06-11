Krzysztof Gawkowski w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.