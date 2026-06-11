Ministerstwo Infrastruktury kończy prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Celem zmian ma być poprawa bezpieczeństwa pasażerów oraz uszczelnienie zasad funkcjonowania rynku przewozów osób.

Według informacji dziennika "Rzeczpospolita" w najbliższych dniach resort ma skierować projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Kierowcy spoza UE z dodatkowymi obowiązkami

Najważniejszą zmianą ma być rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców wykonujących przewozy osób. Obywatele państw spoza UE i EFTA będą musieli przedstawiać zaświadczenia o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale również z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

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Obecnie polskie przepisy pozwalają zweryfikować wyroki wydane przez polskie sądy oraz - za pośrednictwem systemu ECRIS - przez państwa Unii Europejskiej. Problem dotyczy osób pochodzących spoza UE, ponieważ dane o ich wcześniejszych wyrokach skazujących często nie są dostępne dla polskich urzędów.

Według środowisk taksówkarskich oznacza to, że osoby karane za granicą za poważne przestępstwa mogą obecnie uzyskać w Polsce zaświadczenie o niekaralności wymagane do wykonywania zawodu kierowcy taxi.

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Rząd chce ograniczyć obchodzenie przepisów

Projekt przewiduje także zmiany dotyczące licencji taxi. Resort chce ograniczyć możliwość wydawania wielu wypisów z licencji dla tych samych pojazdów.

Według autorów projektu ma to utrudnić sytuacje, w których przedsiębiorca po utracie licencji kontynuuje działalność za pośrednictwem innej spółki wykorzystującej te same samochody.

Część przedstawicieli branży uważa jednak, że proponowane rozwiązania nie wyeliminują wszystkich patologii i konieczne są dalsze zmiany uszczelniające system.

Powstanie ogólnopolski identyfikator kierowcy taxi

Nowelizacja ma wprowadzić również obowiązek posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki. Dokument miałby potwierdzać spełnienie wymagań niezbędnych do wykonywania przewozów osób.

Branża od lat postuluje także utworzenie centralnej bazy danych obejmującej kierowców, pojazdy, licencje i badania. Zdaniem jej przedstawicieli taki system pozwoliłby szybciej wykrywać nieprawidłowości i skuteczniej kontrolować rynek przewozów.