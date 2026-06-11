O swojej rezygnacji John Healey poinformował w czwartek za pośrednictwem platformy X, na której zamieścił oświadczenie. Podkreślił, że "jest dumny" z tego, co Partii Pracy udało się osiągnąć w ciągu ostatnich niespełna dwóch lat.

Wymienił liczne sukcesy, wśród których znalazła się m.in. kwestia Koalicji Chętnych pomagającej Kijowowi czy Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Dodatkowo - jak ocenił Healey - Wielka Brytania stała się "wiodącym głosem Europy w NATO". Podkreślił, iż większe są inwestycje w obronność, wdrożono reformy w tej dziedzinie oraz przyznano sporą podwyżkę żołnierzom.

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Zwrócił się też do szefa rządu Keira Starmera. "Przewodził pan temu jako premier, zyskując szeroki szacunek w kraju i za granicą. Podobnie jak ja, wiem, że jest pan wyjątkowo dumny z naszych Sił Zbrojnych i wszystkich, którzy pracują w brytyjskiej obronności" - ocenił odchodzący minister.

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W kolejnych akapitach Healey wskazał jednak, co poróżniło go z premierem. Jak zadeklarował, obecne zagrożenia wymagają od Wielkiej Brytanii "dalszych inwestycji w ramach Planu Inwestycji Obronnych (DIP)", na które Skarb Państwa Jego Królewskiej Mości nie chciał przeznaczyć wystarczających środków. Departament ten jest odpowiedzialny za opracowywanie, wykonywanie i kontrolę rządowej polityki finansów publicznych i polityki gospodarczej.

Jako jeden z głównych punktów spornych Healey wymienił kwestię koniecznego w jego ocenie zwiększenia wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB do 2035 roku. Do 2030 roku państwo - jak uważa - powinno zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB. "To zobowiązanie spotkałoby się z silnym poparciem międzypartyjnym" - ocenił.

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Polityk opisał, że ostatecznie wsparcie w ramach DIP jest "znacznie poniżej poziomu niezbędnego dla obronności" kraju i pozwoliłoby ono na przeznaczenie "zaledwie" 2,68 proc. PKP na obronność do 2030 roku. Właśnie ta deklaracja miała ostatecznie skłonić Healey'a do rezygnacji z funkcji ministra obrony, a decyzję w tej sprawie miał podjąć "z wielkim żalem i niechęcią".

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Healey podkreślił, że w ostatnim czasie "wymagania dotyczące obronności jeszcze bardziej wzrosły", podobnie jak zobowiązania kraju wobec sojuszników.

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"Konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie Wielka Brytania przewodzi obecnie wielonarodowej misji wojskowej w cieśninie Ormuz; bezpieczeństwo na Dalekiej Północy, gdzie Wielka Brytania przewodzi obecnie misji Arctic Sentry NATO; wzmożona aktywność Rosji wobec Wielkiej Brytanii i państw NATO oraz nasilenie ataków na Ukrainie, gdzie Porozumienie Paryskie potwierdza brytyjskie rozmieszczenie sił na Ukrainie po zawieszeniu broni" - wymieniał.

To nie jedyna dymisja w rządzie Starmera w ostatnim czasie. W maju z funkcji ministra zdrowia zrezygnował Wes Streeting, który argumentował, iż "stracił zaufanie do przywództwa Keira Starmera".

Alicja Krause/wka / polsatnews.pl