Trump opublikował wpis na Truth Social, w którym przekazał, że "rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały podniesione do najwyższego szczebla irańskiego kierownictwa i zatwierdzone".

USA - Iran. Donald Trump zapowiedział podpisanie umowy

W związku z tym odwołał zapowiadane wcześniej ataki na Iran. "Treść rozmów oraz ostateczne ustalenia zostały zatwierdzone - zarówno w ogólnym zarysie, jak i w najdrobniejszych szczegółach - przez wszystkie zaangażowane strony, w tym Stany Zjednoczone, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Pakistan, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Egipt i inne kraje" - napisał.

ZOBACZ: Chce przejąć naftowe serce Iranu. Donald Trump wskazał na ważną wyspę

Amerykański prezydent przekazał też, że blokada morska pozostanie w pełnej mocy do czasu sfinalizowania tej transakcji. "Wkrótce zostaną ogłoszone czas i miejsce podpisania umowy" - dodał.

Bliski Wschód. Groźby Trumpa i odpowiedź Teheranu

Wcześniej tego samego dnia Trump zapowiedział kolejne nocne uderzenia na Iran. Ogłosił również, że USA w niedalekiej przyszłości zajmą wyspę Chark oraz inne punkty irańskiej infrastruktury naftoweji przejmą całkowitą kontrolę nad rynkiem ropy i gazu tego państwa.

Jeżeli USA ponownie spróbują zaatakować Iran, odpowiedź będzie surowsza niż wcześniej - ostrzegło z kolei w czwartek dowództwo irańskich sił zbrojnych. Dodano, że "eksport ropy i gazu będzie albo dostępny dla wszystkich, albo nie będzie go wcale".

ZOBACZ: Kolejna seria ataków na Iran. Natychmiastowa odpowiedź Teheranu

Położona w Zatoce Perskiej wyspa Chark leży około 25 km od irańskiego wybrzeża i służy jako główny punk eksportu ropy z tego państwa. Irańskie wybrzeże jest za płytkie, by przybijały do niego tankowce, statki ładują więc surowiec na wyspie. Przed wojną przez wyspę przechodziło 90 proc. eksportu irańskiej ropy.

Atak na Iran i chwiejny rozejm

USA i Izrael zaatakowały pod koniec lutego Iran, który odpowiedział atakami na państwa regionu i zablokowaniem cieśniny Ormuz, prowadzącej z Zatoki Perskiej na Ocean Indyjski. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ropy i gazu.

Od 8 kwietnia w konflikcie trwa chwiejny rozejm. Między państwami dochodzi jednak do wzajemnych uderzeń, które zintensyfikowały się w ostatnich dniach, a ostanie miały miejsce w nocy z środy na czwartek.