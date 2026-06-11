Obecnie pogoda bardziej może się kojarzyć z jesienią niż końcówką wiosny. W wielu miejscach pada deszcz, w dodatku zrobiło się znacznie chłodniej niż jeszcze kilka dni temu. Wiele wskazuje na to, że zmiany na lepsze prędko nie nastąpią - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiemy już, ile mniej więcej trzeba czekać do nadejścia czerwcowych upałów.

Polska wypełniona deszczem. Musimy się do tego przyzwyczaić

Czwartek jest pochmurny i deszczowy w całym kraju, a na wschodzie i zachodzie trzeba jeszcze uważać na burze. Z najnowszych opracowań synoptyków wynika, że przez kolejne dni wcale nie będzie lepiej.

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Mokro i nieprzyjemnie w większości regionów będzie nie tylko do końca tygodnia. Możliwe, że również początek kolejnego nie przyniesie większej poprawy. Prze ten czas w całej Polsce popada deszcz, miejscami bardziej intensywnie.

"W kolejnych dniach utrzyma się niestabilna pogoda z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami, bez długotrwałych okresów bezopadowych" - czytamy w prognozie IMGW.

Lokalnie będą wracać burze, które oprócz ulew mogą przynieść opady gradu i silniejszy wiatr. W okolicach weekendu burze powinny stopniowo zaniknąć, jednak deszcz popada cały czas - z różnym natężeniem i w różnych okresach.

IMGW Deszczowa i burzowa aura nie ustąpi do weekendu. Potem, po chwilowym uspokojeniu, czekają nas kolejne opady, z czasem w całej Polsce

Pochmurnie i deszczowo będzie również w przyszłym tygodniu, choć na jego początku nieco się rozpogodzi, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum. Potem znowu nadejdą bardziej deszczowe dni. Stopniowo opady się nasilą i wrócą do większości kraju.

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Deszcze i burze nie będą jednak jedynymi nieprzyjemnymi zjawiskami, z którymi będziemy się zmagać w najbliższym czasie. Ochłodzenie, które już stało się faktem, potrwa przynajmniej do połowy miesiąca.

Temperatury bardziej jesienne niż wiosenne. 20 stopni to maksimum

Mamy do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem. Jeszcze we wtorek otarliśmy się o upał, kiedy miejscami na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej zanotowano temperatury dochodzące do 29,5 st. C. Już dzień później nastąpił jednak gwałtowny spadek, który utrzymuje się do dziś.

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Najnowsze prognozy wskazują na to, że przez kilka kolejnych dni będzie najwyżej kilkanaście stopni powyżej zera w ciągu dnia, a jedynie w sobotę miejscami na zachodzie, w centrum i na południu termometry pokażą około 20 st. C lub nieco powyżej tej granicy.

Do początku przyszłego tygodnia będzie chłodno: miejscami na północy i na terenach podgórskich można liczyć na maksymalnie 13-14 st. C. Dodatkowo tam, gdzie powieje mocniejszy wiatr, temperatura odczuwalne będzie jeszcze niższa.

IMGW Po chłodniejszym okresie w drugiej połowie czerwca powinno się zrobić gorąco - wynika z prognozy długoterminowej IMGW

Okres chłodnej pogody dobiegnie końca najpewniej nie wcześniej niż w drugiej połowie czerwca. Wtedy poczujemy zbliżające się lato.

Pierwsza prawdziwa fala upałów. Spore szanse

Poważnego ocieplenia powinniśmy się spodziewać mniej więcej za tydzień. W przyszłą środę temperatury wzrosną nawet do 27-28 st. C na południowym zachodzie i w ciągu dnia nigdzie nie powinno już być mniej niż 20 stopni.

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Naprawdę gorąco zrobi się dzień później. W przyszły czwartek na zachodzie może zrobić się upalnie - w niektórych rejonach może być wtedy do 31 st. C. Może to być początek pierwszej tegorocznej fali upałów. Żeby ona nastąpiła, muszą być przynajmniej trzy upalne dni z rzędu, a jest na to spora szansa.

IMGW Ochłodzenie potrwa do przyszłego tygodnia. Potem do Polski nadejdzie fala upałów - wynika z prognoz IMGW

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to od czwartku co najmniej do soboty w wielu miejscach może być ponad 30 st. C. Może się nawet zdarzyć, że lokalnie na południowym zachodzie będzie nawet o kilka stopni więcej niż wynosi próg upału.

Są to dopiero wstępne prognozy i trzeba je traktować z dużą dozą ostrożności, jednak jeśli w kolejnych dniach się potwierdzą, to będzie można mówić o prawdziwej gorącej fali, zalewającej Polskę na przełomie wiosny i lata.