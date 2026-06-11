Chiny odwracają się od UE? W ostatniej chwili odwołano spotkania

Biznes

Chiny niespodziewanie odwołały dwa zaplanowane na czerwiec spotkania dyplomatyczne z Unią Europejską - donosi "Financial Times". Według źródeł dziennika rozmowy miały dotyczyć kwestii cyfrowych, w planie było również spotkanie z udziałem Olofa Skooga, zastępcą sekretarza generalnego służby dyplomatycznej UE. Pekin nie podał oficjalnego powodu rezygnacji z rozmów.

Przedstawienie chińskiego przywódcy na tle flagi Unii Europejskiej.
Pixabay; AP/Evan Vucci/Pool Photo
Chiny w ostatniej chwili odwołują rozmowy z UE

"Dwie tury rozmów zaplanowane na ten miesiąc zostały odwołane przez stronę chińską w ostatniej chwili" – powiedziało "Financial Times" źródło zaznajomione ze sprawą.

 

Dialog przedstawicieli UE z Pekinem na szczeblu ministerialnym miał skupić się na polityce cyfrowej, a drugi, z udziałem Skooga, miał poruszyć istotne kwestie dyplomatyczne. Choć Chiny nie podały powodu niespodziewanego wycofania się z rozmów, "Financial Times" zaznacza, że podobna taktyka stosowana jest przez jedną ze stron, aby zasygnalizować niezadowolenie z powodu polityki partnera.

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Na identyczny ruch zdecydowała się w zeszłym roku Unia Europejska, wycofując się z organizacji spotkania gospodarczego z Pekinem przed lipcowym szczytem przywódców. Było to spowodowane brakiem postępów w licznych sporach handlowych z Pekinem.

 

Jak ocenia brytyjski dziennik, Chiny swoją decyzją pragną odstraszyć Brukselę od wprowadzenia nowych środków ograniczających chiński eksport. Ponadto, Pekin mocno sprzeciwia się proponowanej przez UE ustawie o akceleratorze przemysłowym, która wyklucza niektóre chińskie produkty z zamówień publicznych.

 

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Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli unijni przywódcy mają poruszyć kwestię "konkurencyjności i globalnych wyzwań gospodarczych" w polityce z Chinami. Komisja Europejska rozważa również nowelizację przepisów o cyberbezpieczeństwie, wedle której niektóre chińskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jak Huawei, miałyby zostać poddane ograniczeniom w krajach unijnych.

 

Ze względu na rosnący deficyt handlowy, UE bierze też pod uwagę wprowadzenie nowych ceł na towary z Chin.

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"Pekin nie chce wojny handlowej z UE, ale podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli UE będzie dalej atakować chińskie firmy lub produkty" – komentowała chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua.

 

Urzędnicy unijni są zdania, że Pekin swoją antyunijną narracją lobbuje uniemożliwienie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie polityki gospodarczej. "Financial Times" przypomina, że chińskie władze uchwaliły w ostatnim czasie przepisy, które sprawiają, że "warunki prowadzenia działalności w Chinach – które według przedsiębiorstw i tak są już trudne – stają się jeszcze bardziej niekorzystne".

 

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"Zaangażowanie i dialog między UE a Chinami trwają na wielu poziomach" – przekonuje Komisja Europejska, powołując się na środowe spotkanie dyrektor generalnej ds. handlu Ditte Juul Jørgensen z wiceministrem handlu Chin Ling Ji.

 

KE poinformowała, że pracuje nad ustaleniem nowego terminu odwołanych spotkań.

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Maria Kosiarz / polsatnews.pl
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