Wyniki losowania Lotto na 10 czerwca 2026. Padła szóstka w Lotto Plus

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

41, 39, 24, 30, 2, 4

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzydzieści milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

28, 17, 10, 16, 19, 12

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 9 czerwca 2026 roku w Pieszycach.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku, to:

8, 28, 35, 14, 40

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 11 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 15, 42, 35, 77, 25, 11, 24, 14, 61, 27, 16, 67, 20, 78, 4, 64, 58, 66, 22, 31 (Plus: 31)

Losowanie o 22:00: 51, 41, 34, 54, 68, 25, 80, 16, 52, 53, 31, 2, 75, 7, 29, 57, 9, 67, 64, 15 (Plus: 15)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

Liczby główne: 1, 14, 22, 39, 48

Euronumery: 8, 11

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 190 milionów złotych.

Najwyższa wygrana w EuroJackpot do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 12 czerwca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 9, 1, 7, 20, 22, 21, 23, 18, 24, 13, 11, 17

Losowanie o 22:00: 5, 7, 2, 22, 6, 3, 24, 10, 1, 11, 4, 17

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku, to:

33, 23, 26, 8, 21 oraz 1

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł.

Najwyższa jednorazowa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 11 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku, to:

14, 16, 6, 13, 23 oraz 3

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 11 czerwca 2026 roku o godzinie 22:00.

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mbd / polsatnews.pl