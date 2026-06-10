Ukraińcy uderzyli na dystansie niemal tysiąca km. Trafili w bazę i rafinerię

"Kontynuujemy stosowanie ukraińskich dalekosiężnych sankcji wobec rosyjskich obiektów wojskowych i sektora naftowego. Tej nocy ukraińskie FP-5 Flamingo trafiły w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, który zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów i rakiet. Dziękuję Siłom Zbrojnym Ukrainy za celność!" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Powiadomił również o uderzeniu przeprowadzonym minionej nocy przez Siły Operacji Specjalnych, Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) oraz wywiad wojskowy (HUR) w rafinerię Kujbyszewska w obwodzie samarskim, położoną ponad 900 km od linii frontu.

"Odpowiedź SBU dosięgła również dwóch obiektów infrastruktury naftowej w obwodzie włodzimierskim, oddalonych o 700 kilometrów" - dodał Zełenski.

Rosja. Ukraina uderzyła w zakłady zbrojeniowe i rafinerię

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w Republice Czuwaskiej Federacji Rosyjskiej przeprowadzono atak na zakład WNIIR-Progres w mieście Czeboksary.

"Potwierdzono trafienie celu oraz pożar na terenie przedsiębiorstwa. (...) Odległość od najbliższego odcinka aktywnych działań bojowych w Ukrainie do obiektu wynosi ponad 900 km" - przekazano w Telegramie.

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Według Sztabu Generalnego przedsiębiorstwo jest jednym z kluczowych producentów sprzętu nawigacyjnego dla rosyjskiego uzbrojenia precyzyjnego. Zakład produkuje odbiorniki nawigacji satelitarnej oraz anteny typu Kometa, wykorzystywane w dronach uderzeniowych Shahed, pociskach manewrujących Kalibr, operacyjno-taktycznych systemach rakietowych Iskander-M, a także w modułach programowania bomb lotniczych.

"Ponadto trafiono tankowiec rosyjskiej floty cieni WEST Horizon na Morzu Czarnym. Potwierdzono uszkodzenie zespołu śrubowo-sterowego jednostki" - podkreślił Sztab Generalny. Zaznaczono, że tankowiec WEST Horizon jest wykorzystywany do transportu ropy i produktów naftowych z ominięciem międzynarodowych sankcji i ograniczeń.