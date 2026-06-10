Do zdarzenia doszło w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubowie.

19-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszedł do świątyni i oddał potrzeby fizjologiczne na podłogę konfesjonału. Uszkodził także księgę liturgiczną oraz kilka innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu ołtarza - ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. zapis z kamer monitoringu. Dzięki nagraniom sprawcę udało się ustalić już następnego dnia.

Łubowo. 19-latek zatrzymany za obrazę uczuć religijnych

19-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji w Szczecinku. Policjanci z Bornego Sulinowa przedstawili mu zarzut obrazy uczuć religijnych, czyli przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego.

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Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Po analizie zgromadzonych materiałów dowodowych prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 19-latka środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji.

Po zakończeniu czynności procesowych materiały w tej sprawie zostaną przekazane do sądu.

Za obrazę uczuć religijnych grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że zachowania naruszające miejsca kultu religijnego spotykają się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

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mbd / mjo / polsatnews.pl