"Słyszałem pozytywne głosy z Pałacu". Minister o ważnej ustawie

Prowadzone w Sejmie prace nad zakazem patostreamingu to efekt akcji Polsatu: "Nie dla patocelebrytów" oraz serii artykułów alarmującej o konieczności uregulowania kwestii ograniczenia dostępu niepełnoletnich do podobnych treści, m.in. freak fightów.

Jako pierwsi zmiany w prawie dotyczące problemu patostreamingu zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Swój projekt przygotował też klub Koalicji Obywatelskiej. Różnice pomiędzy propozycjami tych ugrupowań dotyczą między innymi promocji hazardu, wyłączenia odpowiedzialności karnej.

Gawkowski ws. ustawy o zakazie patostreamingu: Pozytywne głosy z pałacu

- Wierzę, że będzie konsensus i znowu komuś nie przyjdzie do głowy zawetować tę ustawę - mówił minister cyfryzacji w rozmowie z Polsat News. Gawkowski przekazał, że projekt ma trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni. Wyraził przy tym nadzieję, że Karolowi Nawrockiemu udałoby się podpisać ustawę jeszcze sierpniu.

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W odpowiedzi na pytanie o trudności w osiągnięciu konsensusu wśród ugrupowań przypominał "prace nad poprzednią ustawą". - Przyjęliśmy poprawki, o których mówił PiS i prezydent, a i tak nie znalazło to akceptacji, bo cenzura - stwierdził.

Ochrona najmłodszych internecie. Kolejny projekt w drodze

Jak mówił, w sprawie ewentualnych sporów "wierzy w konstruktywną rozmowę z Pałacem Prezydenckim". Wicepremier wskazywał, jak ważne jest uregulowanie tej kwestii w kontekście bezpieczeństwa nie tylko dzieci, lecz także osób dorosłych. - Mam nadzieję, że prezydent też będzie tak na to patrzeć, bo poprzednia ustawa nie zyskała akceptacji, bo wtedy mówiono dużo o cenzurze - podkreślił Gawkowski.

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W ramach ochrony najmłodszych pojawiła się również szansa na kolejne regulacje. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula przekazała w maju, że równolegle do wspomnianych propozycji w resorcie cyfryzacji trwają prace nad projektem, który ma na celu ograniczenie dostępu małoletnich do szkodliwych materiałów, zmuszenie platform cyfrowych do odpowiedzialności za publikowane treści oraz wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.