"Słyszałem pozytywne głosy z Pałacu". Minister o ważnej ustawie
- Słyszałem pozytywne głosy z Pałacu Prezydenckiego, więc wierzę, że robimy kolejny dobry krok - mówił na antenie Polsat News minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując prace nad zakazem patostreamingu. Prawdopodobnie w czwartek Sejm pochyli się nad dwoma projektami poselskimi dotyczącymi tej kwestii.
Prowadzone w Sejmie prace nad zakazem patostreamingu to efekt akcji Polsatu: "Nie dla patocelebrytów" oraz serii artykułów alarmującej o konieczności uregulowania kwestii ograniczenia dostępu niepełnoletnich do podobnych treści, m.in. freak fightów.
Jako pierwsi zmiany w prawie dotyczące problemu patostreamingu zaproponowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Swój projekt przygotował też klub Koalicji Obywatelskiej. Różnice pomiędzy propozycjami tych ugrupowań dotyczą między innymi promocji hazardu, wyłączenia odpowiedzialności karnej.
Gawkowski ws. ustawy o zakazie patostreamingu: Pozytywne głosy z pałacu
- Wierzę, że będzie konsensus i znowu komuś nie przyjdzie do głowy zawetować tę ustawę - mówił minister cyfryzacji w rozmowie z Polsat News. Gawkowski przekazał, że projekt ma trafić na biurko prezydenta w ciągu kilku tygodni. Wyraził przy tym nadzieję, że Karolowi Nawrockiemu udałoby się podpisać ustawę jeszcze sierpniu.
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W odpowiedzi na pytanie o trudności w osiągnięciu konsensusu wśród ugrupowań przypominał "prace nad poprzednią ustawą". - Przyjęliśmy poprawki, o których mówił PiS i prezydent, a i tak nie znalazło to akceptacji, bo cenzura - stwierdził.
Ochrona najmłodszych internecie. Kolejny projekt w drodze
Jak mówił, w sprawie ewentualnych sporów "wierzy w konstruktywną rozmowę z Pałacem Prezydenckim". Wicepremier wskazywał, jak ważne jest uregulowanie tej kwestii w kontekście bezpieczeństwa nie tylko dzieci, lecz także osób dorosłych. - Mam nadzieję, że prezydent też będzie tak na to patrzeć, bo poprzednia ustawa nie zyskała akceptacji, bo wtedy mówiono dużo o cenzurze - podkreślił Gawkowski.
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W ramach ochrony najmłodszych pojawiła się również szansa na kolejne regulacje. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula przekazała w maju, że równolegle do wspomnianych propozycji w resorcie cyfryzacji trwają prace nad projektem, który ma na celu ograniczenie dostępu małoletnich do szkodliwych materiałów, zmuszenie platform cyfrowych do odpowiedzialności za publikowane treści oraz wprowadzenie skutecznej weryfikacji wieku użytkowników.Czytaj więcej