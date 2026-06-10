Za odwołaniem ministra Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232 , a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przypomnijmy, że wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożyli posłowie PiS. W ocenie opozycji Marcin Kierwiński ponosi polityczną odpowiedzialność za szereg problemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowaniem służb i sytuacją na granicach.

Minister odrzucał zarzuty, przekonując, że zawierają one nieprawdziwe informacje. Podkreślał również, że jest to już drugi wniosek o jego odwołanie złożony przez PiS.

- To najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuję swoją pracę. Nie znam takiej sytuacji, żeby ci, którzy są ścigani przez Policję, dobrze oceniali Policję - mówił wcześniej Kierwiński.

Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA negatywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Za odrzuceniem wniosku zagłosowało 19 posłów, 13 było za jego poparciem. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dlaczego PiS chciało odwołać Kierwińskiego?

W uzasadnieniu wniosku posłowie PiS zarzucali ministrowi m.in. niewłaściwą reakcję państwa na akty dywersji na kolei, chaos na granicy zachodniej oraz błędy służb przy obsłudze serii fałszywych alarmów dotyczących osób publicznych.

Według opozycji po incydentach sabotażowych na kolei państwo nie zareagowało wystarczająco skutecznie, a osoby podejrzewane o udział w tych działaniach zdołały opuścić terytorium Polski.

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Resort podkreśla jednak, że po tych wydarzeniach Polska i Ukraina podpisały nowe porozumienie dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości, sabotażu i dywersji. Uruchomiono także operacje "Horyzont" i "TOR", których celem jest ochrona infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałanie podobnym zagrożeniom.

Spór także o małżeństwa jednopłciowe i zachodnią granicę

Jednym z elementów wniosku były również zarzuty dotyczące podpisania rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw zawartych przez pary jednopłciowe.

PiS argumentował, że tego rodzaju zmiany nie powinny być wprowadzane w drodze rozporządzenia. Sprawa wywoływała jednak spory także wewnątrz koalicji rządzącej, a część jej polityków krytykowała wcześniejsze zwlekanie ministra z podpisaniem dokumentu.

Opozycja wskazywała również na sytuację na granicy z Niemcami i działalność Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Zdaniem PiS działania obywatelskich patroli były efektem nieskuteczności państwa. Krytycy tej inicjatywy, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, oceniali natomiast, że część podejmowanych działań nie miała podstaw prawnych.

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Policja odpowiadała danymi o wakatach i odejściach

We wniosku pojawiły się również zarzuty dotyczące sytuacji kadrowej w Policji. PiS wskazywał na liczbę wakatów oraz problemy organizacyjne w formacji.

Według danych Komendy Głównej Policji na początku marca 2026 roku służbę pełniło ponad 101 tys. funkcjonariuszy, a liczba nieobsadzonych etatów wynosiła 9630. Oznacza to poziom wakatów na poziomie 8,7 proc.

Kierownictwo Policji zwracało jednocześnie uwagę, że spada liczba odejść ze służby. Według danych przedstawionych przez KGP do początku kwietnia formację opuściło 1757 policjantów. Jak podkreślano, był to najniższy poziom odejść od lat.