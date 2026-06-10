Wypowiedź generała Gurulewa padła w trakcie jednego z jego autorskich programów emitowanych w mediach społecznościowych. Wojskowy, obecnie polityk wspominał 2014 rok, kiedy to rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

Wówczas wojskowy dowodził rosyjskimi siłami, które wspierały separatystów.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski generał: Jeśli będzie trzeba, Bóg mi wybaczy

W trakcie wypowiedzi Andriej Gurulew wspomniał akcję zdobycia jeden ze wsi, w której stacjonowały ukraińskie wojska. Rosjanie zdecydowali się nie tylko ostrzelać obiekty wojskowe, ale także znajdujący się tam kościół, w którym przebywali cywile. W wyniku ataku zginęła kobieta i dziecko, a budynek został poważnie uszkodzony.

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- Nie mogłem zrobić tego inaczej. Musiałem ratować swoich ludzi. Próbowaliśmy wejść ze szpitala, z centrum regionalnego, ale to się nie udało. Próbowaliśmy wejść z północy, ale to też nie zadziałało. Musiałem walczyć w ten sposób i wykończyć wroga - mówił.

Gurulew relacjonował jak wyglądała rozmowa z księdzem, który pełnił posługę w ostrzelanym kościele.

- I podszedłem do księdza. Powiedziałem: ojcze, jak tam? (…) Tu nas zbombardowali, tu zastrzelili, tam kobieta z dzieckiem (…) Mówię im: słuchajcie, to ja zrobiłem (…) Mówię: nie miałem innego wyboru. Musiałem uratować swoich ludzi (…) Nie proszę cię o wybaczenie, chcę tylko, żebyś powiedział ludziom prawdę, jeśli będzie trzeba, Bóg mi wybaczy - wspominał generał.

Podczas tej samej audycji wojskowy starał się przekonywać, że obecnie rosyjska armia nie walczy z ludnością cywilną.