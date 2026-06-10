Geoffrey Wall został zatrzymany 1 czerwca. Jak poinformowała policja regionu Peel w prowincji Ontario, śledczy ustalili, że od 2009 do 2025 roku pełnił funkcję kapitana samolotów pasażerskich, choć nie posiadał wymaganej licencji Airline Transport Pilot Licence for Aeroplanes (ATPL-A).

Według śledczych mężczyzna wykonywał loty samolotami Boeing 767, 777 i 787. W tym czasie miał pilotować ponad 900 rejsów krajowych i międzynarodowych.

Pilot Air Canada nie posiadał wymaganej licencji

Policja podkreśla, że Geoffrey Wall przez całą swoją karierę posiadał licencję pilota komercyjnego. Problem dotyczył jednak uprawnień wymaganych do objęcia stanowiska kapitana samolotu pasażerskiego.

- To bardzo podobna sytuacja do lekarza, który ma uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza rodzinnego, ale przeprowadza operacje neurochirurgiczne w swoim gabinecie - powiedział podczas konferencji prasowej zastępca komendanta policji regionu Peel Milinovich.

Jak dodał, śledczy uważają, że podejrzany miał wprowadzać w błąd zarówno swojego pracodawcę, jak i organy nadzoru lotniczego co do swoich kwalifikacji.

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Nieprawidłowości wykryto podczas kontroli dokumentów

Sprawa wyszła na jaw w 2025 roku podczas rutynowej kontroli dokumentacji pilota. Wówczas wykryto nieprawidłowości dotyczące jego licencji.

Air Canada poinformowała o sprawie odpowiednie organy, a na początku 2026 roku rozpoczęto śledztwo o kryptonimie "Project Icarus". Wall zakończył pracę w liniach lotniczych w 2025 roku, jeszcze przed rozpoczęciem dochodzenia karnego.

Linie Air Canada podkreśliły w wydanym oświadczeniu, że bezpieczeństwo pasażerów nie zostało naruszone. Przewoźnik zaznaczył, że wszyscy piloci przechodzą obowiązkowe szkolenia co sześć miesięcy, a raz w roku są poddawani kontroli umiejętności przez certyfikowanego egzaminatora Transport Canada.

Jednocześnie linie przyznały, że posiadanie odpowiednich licencji jest jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa lotniczego i dlatego traktują sprawę bardzo poważnie.

Według policji Geoffrey Wall został ukarany grzywną przez Transport Canada i usłyszał siedem zarzutów karnych. Wśród nich są między innymi zarzut oszustwa, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz posiadania podrobionych oznaczeń. Mężczyzna ma stanąć przed sądem 29 czerwca.