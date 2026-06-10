"Postępuje roztropnie". Kosiniak-Kamysz chwali Nawrockiego

Pod koniec maja Karol Nawrocki zaproponował odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Była to reakcja na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".

W poniedziałek sprawą zajęła się Kapituła Orderu Orła Białego. Jak przekazał później rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jej opinia została przedstawiona prezydentowi, jednak nie ujawniono jej treści. Zapowiedziano jedynie, że decyzja zostanie podjęta w odpowiednim czasie.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent postępuje roztropnie

W środę Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany przez dziennikarzy o brak decyzji w sprawie Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego.

- Prezydent analizuje, zastanawia się. Pewnie biura prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta RP są ze sobą w kontakcie. I powinni być, powinno dojść do rozmowy - powiedział szef MON.

Dodał, że choć krytycznie ocenia prezydenckie weto do ustawy wdrażającej program SAFE, to w tej sprawie uważa postępowanie prezydenta za roztropne.

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O sprawę pytany był również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na pytanie, czy dobrze się stało, że nie ujawniono opinii Kapituły Orderu Orła Białego, odpowiedział twierdząco.

- Uważam, że pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaje mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu - powiedział szef MSZ.

Trwają rozmowy między Polską a Ukrainą

W związku z kontrowersjami wokół nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" Warszawę odwiedził szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

Spotkał się m.in. z Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

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Po rozmowach Przydacz podkreślił, że strona ukraińska ma świadomość reakcji, jakie tematyka UPA wywołuje w Polsce, i jest zainteresowana dalszym dialogiem. Rzecznik MSZ poinformował z kolei, że podczas spotkań omawiano również ukraińskie propozycje rozwiązania sporu.

We wtorek premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o "bezpośrednią i szczerą rozmowę", zanim - jak stwierdził - "emocje zrujnują solidarność" między Polską a Ukrainą.