Dwa i pół roku po zaprzysiężeniu koalicyjnego rządu pod kierownictwem Donalda Tuska większość respondentów nie jest zadowolona z jego działań. Z badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że negatywnie pracę gabinetu ocenia 54 proc. ankietowanych.

Pozytywną ocenę wystawiło rządowi 33 proc. badanych. Kolejne 13 proc. respondentów nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sondaż Pollster. Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd

Jak zauważa "Super Express", wynik pozytywnych ocen rządu jest zbliżony do obecnego poziomu poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie gabinet Donalda Tuska musi mierzyć się zarówno z napięciami politycznymi w kraju, jak i trudną sytuacją międzynarodową.

Do wyników sondażu odniósł się politolog dr Bartłomiej Machnik. - Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej że do wyborów pozostało nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju - ocenił ekspert.

Jak dodał, badanie może być sygnałem ostrzegawczym dla koalicji rządzącej. - Wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, jest po prostu nieprawidłowa - stwierdził.

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Badanie CBOS również pokazało spadek notowań rządu

Podobne wnioski płynęły z opublikowanego w maju badania CBOS. Wówczas 51 proc. respondentów negatywnie oceniło działalność rządu Tuska, a 35 proc. wystawiło mu ocenę pozytywną. Odsetek osób niezadowolonych wzrósł wówczas w porównaniu z kwietniem o cztery punkty procentowe.

CBOS odnotował również spadek poparcia dla samego rządu. Przeciwnych gabinetowi było 42 proc. badanych, podczas gdy poparcie deklarowało 33 proc. respondentów. W ocenie ośrodka po kwietniowej poprawie notowań nastąpiło ponowne pogorszenie ocen działalności Rady Ministrów które trwa do dziś.

Badanie wykazało także wzrost liczby osób niezadowolonych z tego, że funkcję premiera pełni Donald Tusk. Negatywnie oceniało ten fakt 52 proc. ankietowanych, a pozytywnie 35 proc.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 roku na próbie 1057 dorosłych Polaków. Z kolei badanie CBOS zrealizowano między 7 a 17 maja 2026 roku na próbie 1041 pełnoletnich respondentów.