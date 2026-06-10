Burza po słowach wiceministra o UPA. "Jest patriotą"

Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki w piątek w radiu TOK FM był m.in. pytany o to, "co takiego jest w tym UPA, że Ukraińcy nie mogą się tego pozbyć ze swojego imaginarium historycznego".

Odpowiedział, że "to była formacja, która - niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna".

- To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni - dodał Szeptycki.

Andrzej Szeptycki wypowiedzią o UPA wywołał oburzenie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Zostaje w rządzie

Wypowiedź Szeptyckiego była szeroko komentowana, a m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz i jeden z czołowych polityków PiS Przemysław Czarnek domagali się jego dymisji.

O kontrowersję wokół wiceszefa resortu nauki, wywodzącego się z Polski 2050, została zapytana przewodnicząca tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

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- Minister Szeptycki zostaje w rządzie. Jest patriotą, jest bardzo dobrym ministrem, który przyznaje się do tego, że ma korzenie ukraińskie i nagle się okazuje, że jacyś - po prostu w stylu neofaszystowskim - posłowie uważają, że w Polsce to już się po prostu nie wolno przyznać do żadnych korzeni - odpowiedziała i zaznaczyła, że "to jest oburzające i bardzo niepokojące".

"Ukraińcy dzisiaj nie rozumieją, jaka jest prawda historyczna"

Wtedy prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek przypomniał, że awantura nie powstała dlatego, że Szeptycki ma ukraińskie korzenie, tylko z powodu jego wypowiedzi o UPA.

Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że wiceminister "powinien być ostrożniejszy w tak delikatnej kwestii". Jednocześnie wskazała na kontekst jego wypowiedzi.

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- Powiedział, że Ukraińcy dzisiaj nie rozumieją, jaka jest prawda historyczna i jakich zbrodni dokonywała UPA. Ukraińcom się wydaje, że UPA to przede wszystkim była armia antysowiecka - tłumaczyła partyjnego kolegę.

Zdaniem przewodniczącej Polski 2050 należy wyciągnąć z całej tej sytuacji wnioski. - Być może my tu w Polsce powinniśmy dużo asertywnej dosłownie wciskać Ukraińcom prawdę o tym, co zostało zrobione, żeby prawda o zbrodni wołyńskiej trafiła do Ukraińców. Także tych mieszkających w Polsce. Mają wiedzieć, że to była zbrodnia dokonana na Polakach - zakończyła.