Dziennikarze szwedzkiej SVT, wraz z innymi mediami w regionie - norweskim NRK, duńskim DR i estońską redakcją Delfi - na podstawie zdjęć satelitarnych zbadali rosyjską infrastrukturę wojskową w pobliżu granic europejskich i odkryli, że jest ona aktywnie rozbudowywana w wielu lokalizacjach - przekazała Europejska Prawda.

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Zdjęcia pozwalają zarejestrować liczne nowe koszary dla tysięcy żołnierzy, składy amunicji i lokalizacje sprzętu. W szczególności w Petsamo, 10 km od granicy z Norwegią w Laponii, rejestrowana jest budowa koszar i gromadzenie sprzętu.

Rosja buduje bazy i gromadzi sprzęt wokół Bałtyku

To samo dzieje się w Pietrozawodsku, niedaleko granicy z Finlandią. W Sapyornym, niedaleko granicy z Finlandią, i Łudze, niedaleko Pskowa, w Bałtijsku w obwodzie kaliningradzkim, gromadzi się sprzęt. W Kiriłowskim, 70 km od granicy z Finlandią, powstaje nowy kompleks infrastrukturalny; w Kandałakszy nad Morzem Białym budowana jest istniejąca baza.

W ramach badania rozmawiano również z wieloma urzędnikami struktur bezpieczeństwa i ekspertami. Według dowódcy fińskiej armii, Pasi Välimäkiego, po rozbudowie rosyjskiej infrastruktury, pod granicami kraju może pojawić się około 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy, podczas gdy wcześniej było ich 20 tysięcy.

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Wspomniana baza w Petsamo na dalekiej północy, po wybudowaniu, będzie mogła pomieścić do 17 000 żołnierzy, zamiast dotychczasowych 7000. Ogólnie rzecz biorąc, nowe i rozbudowane obiekty potencjalnie umożliwią Rosji skoncentrowanie do 115 tysięcy żołnierzy na granicach z Europą Północną i krajami bałtyckimi.

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"To zagrożenie, które musimy traktować poważnie. Nie uważamy, że to tylko na pokaz. Chodzi o przygotowanie zdolności do konfrontacji z NATO w poważnym konflikcie w przyszłości" - powiedział, cytowany przez lokalne media, Thomas Nilsson, szef szwedzkiego wywiadu wojskowego MUST. Uważa się, że przerzutu sił do tych obiektów należy spodziewać się po zakończeniu gorącej fazy wojny z Ukrainą.

"Dopóki Rosja jest okupowana przez Ukrainę, bezpośrednie zagrożenie militarne jest niewielkie. Może się to jednak szybko zmienić, jeśli dojdzie do przerwy w działaniach na Ukrainie" - powiedział generał dywizji Brian Nielsen, dowódca sił NATO w państwach bałtyckich i Polsce. "Jeśli Rosja rozbudowuje teraz swoje siły do ​​zapowiedzianych rozmiarów - a nagrania pokazują, że to robi - zagrożenie militarne dla Norwegii wzrośnie" - powiedział Eirik Kristoffersen, dowódca norweskiej armii.