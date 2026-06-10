Karol Nawrocki pojedzie do USA. Zaproszenie na urodziny Trumpa

Donald Trump obchodził będzie swoje 80. urodziny w niedzielę. Jak informowały wcześniej amerykańskie media w tym dniu zaplanowany jest szereg wydarzeń, które oficjalnie odbywać się będą z okazji Dnia Flagi USA i 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

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Jak ustalił nasz dziennikarz, Grzegorz Urbanek, prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy i wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent będzie świadkiem gali MMA, która odbędzie się na trawniku Białego Domu. Trwają przygotowania do wizyty. Nasze źródła podkreślają jednak, że nie będzie miała ona charakteru oficjalnego.

Gala UFC w ogrodach Białego Domu

Prezydent będzie świadkiem Gali Ultimate Fighting Championship (UFC) Freedom 250 na trawniku Białego Domu, która jest organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie zbiegnie się nie tylko z Dniem Flagi USA, ale także z jubileuszem urodzin amerykańskiego przywódcy.

Jak informuje CNN, ekipy techniczne rozpoczęły już budowę oktagonu przed rezydencją prezydenta. Nad klatką ma stanąć specjalna konstrukcja oświetleniowa, dzięki której Biały Dom będzie stanowił efektowne tło dla transmitowanych na cały świat pojedynków.



Gala UFC Freedom 250 ma składać się z siedmiu walk z udziałem największych gwiazd mieszanych sztuk walki. Według zapowiedzi w oktagonie mają pojawić się m.in. Ilia Topuria i Justin Gaethje, Alex Pereira i Ciryl Gane, a także Sean O'Malley oraz Aiemann Zahabi.

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Na tymczasowej arenie miejsce znajdzie od 4,3 do 5 tys. widzów. CNN podaje, że bilety zostały podzielone pomiędzy żołnierzy i ich rodziny, pracowników Białego Domu oraz zaproszonych gości, wśród których mają znaleźć się celebryci i politycy. Dodatkowo federacja UFC otrzymała pulę 200 wejściówek.



Dla kibiców, którzy nie dostaną się na teren rezydencji prezydenta, przygotowano specjalną strefę z telebimami. Jak zapowiedział prezes UFC Dana White, organizatorzy planują rozdać około 85 tys. darmowych biletów umożliwiających śledzenie wydarzenia w pobliżu Białego Domu.

80. urodziny Donalda Trumpa

Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku, czyli dokładnie w Dniu Flagi. Wraz z ukończeniem 80 lat stanie się drugim w historii prezydentem USA, który osiągnął ten wiek podczas sprawowania urzędu.

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Mimo pojawiających się pytań o jego kondycję zdrowotną, lekarz prezydenta zapewnia, że Trump jest "w pełni gotowy" do pełnienia funkcji, a rzecznik Białego Domu Davis Ingle określił jego energię jako "niezrównaną".