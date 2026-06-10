I Prezes Sądu Najwyższego w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Polska

I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

Portret starszego mężczyzny w garniturze i czerwonym krawacie, stojącego na pierwszym planie. W tle widoczne są trzy postacie – dwie kobiety i jeden mężczyzna.
KPRP
I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński

Drugim gościem programu będzie gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.

WIDEO: "Pracujemy w silosach, każda służba oddzielnie". Ekspert o ochronie dzieci w Polsce
mbd / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃKAROL MOLENDAMAREK TEJCHMANPOLSKAZBIGNIEW KAPIŃSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 