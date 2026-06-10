I Prezes Sądu Najwyższego w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński
Drugim gościem programu będzie gen. dyw. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.Czytaj więcej