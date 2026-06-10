- Ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zabiegają o spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Rosji - poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

- Spotkamy się z nimi, wysłuchamy. Ciekawi mnie po prostu, w jaki sposób ci ludzie będą przedstawiać cokolwiek, co mogłoby prowadzić do jakichś konstruktywnych wniosków, po tym, jak zwierzchnicy tych ambasadorów mówili obraźliwe rzeczy o Rosji i wielokrotnie uciekali się do personalnych ataków - powiedział Ławrow dziennikarzom.

Jak dodał, dopóki Moskwa nie przekona się, że Europejczycy zamierzają rozpocząć poważne rozmowy, a nie podejmować kolejne próby obrony "kijowskiego reżimu", podobne inicjatywy nie mają praktycznych szans powodzenia. Mimo to - jak przekonywał - Rosja jest gotowa wysłuchać wszelkich propozycji.

Europa chce rozmów z Rosją. Putin wskazuje możliwego mediatora

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski gościł w Londynie, gdzie spotkał się z liderami grupy E3 - premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na spotkaniu, podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.

W ostatnim czasie w Europie coraz częściej pojawiają się apele o wznowienie dialogu z Moskwą. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa mówił, że omawia tę kwestię z państwami członkowskimi UE, a prezydent Francji Emmanuel Macron wysłał do Moskwy swojego doradcę dyplomatycznego.

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Za przywróceniem kontaktów opowiadał się także premier Belgii Bart De Wever, wskazując na potrzebę importu surowców energetycznych w obliczu globalnego kryzysu. O tym, że Europejczycy prędzej czy później będą musieli rozpocząć rozmowy, wielokrotnie mówił również prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Jako preferowanego kandydata do roli mediatora w rozmowach Władimir Putin wskazywał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Jednocześnie podkreślał, że Europejczycy powinni sami wybrać lidera, któremu ufają i który nie wygłaszał ostrych wypowiedzi pod adresem Moskwy.

W zeszły piątek doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow poinformował, że Putin przyjął Schrödera na Kremlu. Nie ujawnił szczegółów ich rozmowy.