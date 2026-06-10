Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas wystąpienia w środę przed grupą parlamentarną rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze ostrzegał przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Recep Tayyip Erdogan ostrzega przed konsekwencjami działań Izraela

- Bezpieczeństwo Turcji zaczyna się nie w Hatay (tureckiej prowincji graniczącej z Syrią - red.), ale w Aleppo, Damaszku i Bejrucie. Nie będziemy tolerować faktów dokonanych, ani przymykać oczu na ataki - zapowiedział turecki przywódca.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki jest ostateczny cel urojeń związanych z Ziemia Obiecaną. Z Bożą pomocą nigdy na to nie pozwolimy - mówił, cytowany przez agencję Anadolu.

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Stwierdził, że wojna prowadzona przez Izrael stanowi zagrożenie dla całego świata. - Jeśli nie powstrzyma się bandytyzmu Izraela, konsekwencje poniesie nie tylko region, ale cała ludzkość - ocenił. Jego zdaniem "Izrael musi zostać powstrzymany, to obowiązek ludzkości".

Erdogan oskarżył również Izrael o podejmowanie "inicjatyw mających na celu destabilizację regionu Morza Śródziemnego". Ostrzegł, że odpowiedź Ankary na "działania naruszające prawa Turcji i Turków mieszkających na Cyprze będzie bardzo jasna i bardzo surowa".

Turcja chce niezależnej Palestyny

Władze Turcji od lat krytykują działania Izraela w Strefie Gazy, nazywając je "ludobójstwem", oraz w całym regionie Bliskiego Wschodu. W ostatnich miesiącach Erdogan ostrzegał, że ataki strony izraelskiej na kraje regionu "popychają go w kierunku katastrofy".

- Wszyscy wiemy, że ataki na Gazę, następnie na Jemen i Liban, a ostatnio na Iran, nie są motywowane wyłącznie względami bezpieczeństwa - powiedział turecki przywódca w marcu tego roku, dodając, że pojawianie się w debacie publicznej narracji dotyczących "Ziemi Obiecanej" czy "apokaliptycznych scenariuszy" nie jest przypadkowe i - jego zdaniem - sugeruje ideologiczne motywacje Izraela.

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Ankara wzywa do utworzenia niezależnej Palestyny w granicach z 1967 r., ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej, co - w wyrażonej pod koniec maja opinii szefa tureckiej dyplomacji Hakana Fidana - wzmocniłoby też bezpieczeństwo samego Izraela.

Izrael w wyniku tzw. wojny sześciodniowej z 1967 r. zajął należące wówczas do Syrii Wzgórza Golan, jordański Zachodni Brzeg, część Jerozolimy, okręg Gazy i półwysep Synaj, który w 1979 r. - na mocy egipsko-izraelskiego porozumienia pokojowego - wrócił do Egiptu. Niepodległa Palestyna miałaby obejmować Zachodni Brzeg i Strefę Gazy.