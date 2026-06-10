Trump zapowiada ataki na Iran. "Wznowimy bombardowania"

Donald Trump w trakcie briefingu prasowego w Białym Domu ponownie odniósł się do kwestii potencjalnego porozumienia pokojowego pomiędzy USA, Izraelem i Iranem.

Nawiązując do zestrzelenia przez Teheran śmigłowca Apache w Cieśnienie Ormuz amerykański prezydent zapowiedział działania odwetowe.

- Będziemy ich atakować, atakować bardzo mocno, wznowimy bombardowania - stwierdził, dodając, że ostrzał nastąpi jeszcze w środę.

Jednocześnie Donald Trump odnosząc się do trwających negocjacji z Iranem stwierdził, że "chce umowy, która będzie znacząca, umowy, która zadziała".

Prezydent USA oświadczył także, że Teheran zgodził się już na nie posiadanie broni jądrowej, ale umowa pokojowa nie jest jeszcze podpisana.

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