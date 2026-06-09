Wybory w Krakowie. Polsat News nieoficjalnie: KO i PSL wybrali wspólną kandydatkę

Polska

Senatorka Monika Piątkowska zostanie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Krakowa - wynika z nieoficjalnych ustaleń Polsat News. Źródła z krakowskich struktur KO przekazały, że ogłoszenie tej decyzji ma nastąpić we wtorek po posiedzeniu rządu.

Uśmiechnięta para polityków siedzi w pierwszym rzędzie na wydarzeniu.
Facebook/Monika Piątkowska
Nieoficjalnie: Senatorka Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL na prezydentkę Krakowa

Posiedzenie rządu jest zaplanowane na godz. 12 we wtorek. Wówczas Donald Tusk wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mają ogłosić kandydatkę w wyborach na prezydenta stolicy Małopolski.

 

Mieszkańcy Krakowa zagłosują w sprawie nowego włodarza miasta w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów przedterminowych, co jest wynikiem odwołania z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Nie znamy jeszcze daty głosowania, jednak przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że musi zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum. 

PN nieoficjalnie: Wybrano wspólną kandydatkę KO i PSL na prezydentkę Krakowa

Wystawienie wspólnego kandydata zapowiadał w poniedziałek Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Świnoujściu. - Kraków zasługuje na odważnego prezydenta, na poważną prezydenturę. I wierzę, że takiego kandydata jesteśmy wstanie wspólnie, w kilka środowisk wystawić. Mam przekonanie, że taki kandydat ma wielkie szanse, jeżeli będzie miał ogromną determinację, aby wygrać wybory - mówił podczas konferencji.

 

Jako pierwsze o tej kandydaturze informowało Radio Eska. Doniesienia w tej sprawie nieoficjalnie potwierdził Polsat News w rozmowach w krakowskimi politykami. 

Kandydaci w wyborach prezydenckich w Krakowie

W poniedziałek swoją kandydatkę - posłankę Darię Gosek-Popiołek - wskazała także Nowa Lewica, co ogłosił przewodniczący małopolskich struktur partii Ryszard Śmiałek. - Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie - powiedziała polityczka. 

 

Do wyścigu obok Gosek-Popiołek staną ogłoszeni wcześniej kandydaci pozostałych ugrupowań. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie to Michał Drewnicki, a Konfederacja wytypowała Bartosza Bocheńczaka. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła, że kandydatem będzie Michał Klimek. Aleksandra Owca powalczy z ramienia Partii Razem. 

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: "Nie ustały powody, dla których przyznano ten order". Historyk o wniosku Nawrockiego
Maria Literacka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOALICJA OBYWATELSKAKRAKÓWMONIKA PIĄTKOWSKAPOLSKAPOLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 