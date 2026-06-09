Posiedzenie rządu jest zaplanowane na godz. 12 we wtorek. Wówczas Donald Tusk wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mają ogłosić kandydatkę w wyborach na prezydenta stolicy Małopolski.

Mieszkańcy Krakowa zagłosują w sprawie nowego włodarza miasta w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów przedterminowych, co jest wynikiem odwołania z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Nie znamy jeszcze daty głosowania, jednak przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że musi zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyniku referendum.

PN nieoficjalnie: Wybrano wspólną kandydatkę KO i PSL na prezydentkę Krakowa

Wystawienie wspólnego kandydata zapowiadał w poniedziałek Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Świnoujściu. - Kraków zasługuje na odważnego prezydenta, na poważną prezydenturę. I wierzę, że takiego kandydata jesteśmy wstanie wspólnie, w kilka środowisk wystawić. Mam przekonanie, że taki kandydat ma wielkie szanse, jeżeli będzie miał ogromną determinację, aby wygrać wybory - mówił podczas konferencji.

Jako pierwsze o tej kandydaturze informowało Radio Eska. Doniesienia w tej sprawie nieoficjalnie potwierdził Polsat News w rozmowach w krakowskimi politykami.

Kandydaci w wyborach prezydenckich w Krakowie

W poniedziałek swoją kandydatkę - posłankę Darię Gosek-Popiołek - wskazała także Nowa Lewica, co ogłosił przewodniczący małopolskich struktur partii Ryszard Śmiałek. - Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie - powiedziała polityczka.

Do wyścigu obok Gosek-Popiołek staną ogłoszeni wcześniej kandydaci pozostałych ugrupowań. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie to Michał Drewnicki, a Konfederacja wytypowała Bartosza Bocheńczaka. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła, że kandydatem będzie Michał Klimek. Aleksandra Owca powalczy z ramienia Partii Razem.

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