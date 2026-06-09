- Zarzucam stronie ukraińskiej brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach. Zarzucam im i staram się im tłumaczyć: "W waszym interesie i w polskim interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej, wzajemnym szacunku" - mówił premier w trakcie wtorkowego wystąpienia.

Kryzys w relacjach Warszawa - Kijów. Tusk: Piłka jest po stronie Ukrainy

Tusk wskazywał, że "trudne sąsiedzkie relacje trzeba budować na prawdzie i na próbie zrozumienia wzajemnych intencji", a jego zdaniem "Ukraińcy tego nie zrobili i mamy dzisiaj w tym poważny kłopot". - Moje starania polegały na tym, żeby Ukraińcy zrozumieli, że to jest ich rola, żeby żeby ten problem pomóc nam wszystkim rozwiązać. Podjęli pewne starania, na razie niewystarczające - mówił.

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Premier w Kancelarii Prezydenta RP zauważył "moment zastanowienia". - To też jest dobry znak. Może dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki - wskazał.

W opinii szefa rządu starania polskiej dyplomacji w zakresie rozwiązania problemu, który wystąpił na linii Polska-Ukraina, "na tym etapie przyniosły (...) pewien skutek" - Ten skutek to zrozumienie ze strony Ukrainy, że to po jej stronie jest piłka i że to Ukraińcy powinni starać się znaleźć dobre rozwiązanie - powiedział.