Trybunał w Hadze zawiesił prokuratora generalnego. Oskarżenia o "poważne uchybienia"

Świat

Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan został zawieszony w pełnieniu obowiązków - informuje agencja Reutera. Powodem zawieszenia mają być wyniki trwającego 18 miesięcy dochodzenia w sprawie oskarżeń byłej bliskiej współpracowniczki.

Mężczyzna z łysą głową i brodą siedzi przy stole, ubrany w ciemny garnitur i krawat. Na stole znajduje się mikrofon i butelka wody. Obok niego siedzi kobieta z brązowymi włosami, zasłaniająca twarz dłonią.
Wikimedia Commons
Karim Khan został zawieszony w pełnieniu obowiązków

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, że instytucje Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze orzekły o zawieszeniu po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora. Khan miał dopuścić się "poważnych uchybień".

 

W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych.

Prokurator MTK w Hadze zawieszony. Może zostać odwołany

Khan zaprzeczał zarzutom, a cytowani przez Reuters jego pełnomocnicy stwierdzili że "decyzja jest bezprawna, niesprawiedliwa proceduralnie i niepoparta dowodami".

 

Organ zarządzający MTK przekaże swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska.

 

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Od maja 2025 r. przebywa na urlopie w oczekiwaniu na wynik dochodzenia. Proces ten jest bezprecedensowy dla MTK. Jedynie Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z przedstawicieli wszystkich państw, które ratyfikowały Statut Rzymski, ma prawo odwołać Khana ze stanowiska, co wymagałoby większości głosów 125 państw w tajnym głosowaniu.

 

Nie wyznaczono jeszcze daty sesji, ale Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana tak szybko, jak to możliwe - przypomniała AP. Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Binjamina Netanjahu i prezydenta Rosji Władimira Putina.

jp / polsatnews.pl / PAP / Reuters
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